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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8058805980608061>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:20

  Aps написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:А почему НОВЫЕ ИБАН-шаблоны не отображаются в апликухе? :evil:

clientage, добрый день. По отображению уточняю. Создание шаблонов в Мобайле пока не планируется, как и сканер ладошки :roll:


А что по поводу:
А почему НОВЫЕ ИБАН-шаблоны не отображаются в апликухе?


В приложении вообще с шаблонами работать не планируется? :shock:

Aps, добрый день. Это пока не реализовано.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:21

  Кочевник написав:Alfa_Bank, якщо в додатку ви не плануєте працювати з шаблонами, коли полагодять злітання довіреності пристрою? Задовбало щоразу в роумінгу підходити повну авторизацію.

Кочевник, доброго дня. Страємося виправити :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:22

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:вместо шаблона, погашение онлайн по номеру счета

Шикаарно, у меня тож так, там смузисты просто НЕ ТО наименование оставили, а иконка правильная :)
Ну а НОВЫЙ платёж по рек-ам (ИБАН) нуна в Платежах искать, есть он тама
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:30

Alfa_Bank

А как прокомментируете появление квитанций на сэп в мабе клиентов, не являющихся отправителем? Это так щадумано или баг?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

А как прокомментируете появление квитанций на сэп в мабе клиентов, не являющихся отправителем? Это так щадумано или баг?

С этим пока разбираемся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:01

  Alfa_Bank написав:
  Aps написав: В приложении вообще с шаблонами работать не планируется? :shock:

Aps, добрый день. Это пока не реализовано.


И пока нет информации когда то "пока" реализуется?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:18

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:пока

... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:18

  Aps написав:
  Alfa_Bank написав:
  Aps написав: В приложении вообще с шаблонами работать не планируется? :shock:

Aps, добрый день. Это пока не реализовано.


И пока нет информации когда то "пока" реализуется?

Ориентировочно, добавление возможности создавать шаблоны в Мобайле планируется весной.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:21

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:планируется весной

А вот зимой шо планируется?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:28

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:планируется весной

А вот зимой шо планируется?

Пока умолчу)
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