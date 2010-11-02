|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:20
Aps написав:
А что по поводу:
А почему НОВЫЕ ИБАН-шаблоны не отображаются в апликухе?
В приложении вообще с шаблонами работать не планируется?
Aps, добрый день. Это пока не реализовано.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7926
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:21
Кочевник написав:Alfa_Bank
, якщо в додатку ви не плануєте працювати з шаблонами, коли полагодять злітання довіреності пристрою? Задовбало щоразу в роумінгу підходити повну авторизацію.
Кочевник, доброго дня. Страємося виправити
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7926
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:22
2XL написав:
вместо шаблона, погашение онлайн по номеру счета
Шикаарно, у меня тож так, там смузисты просто НЕ ТО наименование оставили, а иконка правильная
Ну а НОВЫЙ платёж по рек-ам (ИБАН) нуна в Платежах искать, есть он тама
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30061
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3477 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:30
Alfa_Bank
А как прокомментируете появление квитанций на сэп в мабе клиентов, не являющихся отправителем? Это так щадумано или баг?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36813
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5846 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
А как прокомментируете появление квитанций на сэп в мабе клиентов, не являющихся отправителем? Это так щадумано или баг?
С этим пока разбираемся.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7926
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:18
Aps написав:
пока
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30061
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3477 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:18
Aps написав: Alfa_Bank написав: Aps написав:
В приложении вообще с шаблонами работать не планируется?
Aps, добрый день. Это пока не реализовано.
И пока нет информации когда то "пока" реализуется?
Ориентировочно, добавление возможности создавать шаблоны в Мобайле планируется весной.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7926
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:21
Alfa_Bank написав:
планируется весной
А вот зимой шо планируется?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30061
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3477 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:28
clientage написав: Alfa_Bank написав:
планируется весной
А вот зимой шо планируется?
Пока умолчу)
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7926
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1781
|7594
|
|
|5821
|773653
|
|
|37059
|4551763
|
|