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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8058805980608061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:29

  Alfa_Bank написав:Ориентировочно, добавление возможности создавать шаблоны в Мобайле планируется весной.


какого года? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:35

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:планируется весной

А вот зимой шо планируется?

Нічого.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:38

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А вот зимой шо планируется?

Та скільки тої зими. :)
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