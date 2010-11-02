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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:29
Alfa_Bank написав:
Ориентировочно, добавление возможности создавать шаблоны в Мобайле планируется весной.
какого года?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 11:35
clientage написав: Alfa_Bank написав:
планируется весной
А вот зимой шо планируется?
Нічого.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 11:38
clientage написав:
А вот зимой шо планируется?
Та скільки тої зими.
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