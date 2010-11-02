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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:29
Alfa_Bank написав:
Ориентировочно, добавление возможности создавать шаблоны в Мобайле планируется весной.
какого года?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 11:35
clientage написав: Alfa_Bank написав:
планируется весной
А вот зимой шо планируется?
Нічого.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 11:38
clientage написав:
А вот зимой шо планируется?
Та скільки тої зими.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:01
Alfa_Bank написав:
Ориентировочно, добавление возможности создавать шаблоны в Мобайле планируется весной.
Уважаемая Альфабанк.
Бог с ним с созданием.
Текущие новосозданные шаблоны с IBAN не видны в мобайле - вот ЭТО реальная проблема.
Потерялась возможность гасить кредитки в мобайле день в день.
Станут ли они видны в мобайле и когда?
Заранее дякую.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:21
curiousobro написав: Alfa_Bank написав:
Ориентировочно, добавление возможности создавать шаблоны в Мобайле планируется весной.
Уважаемая Альфабанк.
Бог с ним с созданием.
Текущие новосозданные шаблоны с IBAN не видны в мобайле - вот ЭТО реальная проблема.
Потерялась возможность гасить кредитки в мобайле день в день.
Станут ли они видны в мобайле и когда?
Заранее дякую.
curiousobro, добрый день. Отображение созданных шаблонов с IBAN в Мобайле пока не реализовано. Будет ли и когда, пока сказать не могу.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:22
Осенью получил Максимку и стал впервые клиентом Аллы. Банк дал 4к лимита... В приложении воспользовался 2 раза кнопкой повышения лимита (не больше 10к просил) — отказ. На что Аллюсик может соблазниться, чтобы одумалась и хоть как-то начала лимиты наливать?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:30
MASolomko
документы про доходы в отделение принесите, должно помочь
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Seva
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:30
Alfa_Bank написав:
curiousobro, добрый день. Отображение созданных шаблонов с IBAN в Мобайле пока не реализовано. Будет ли и когда, пока сказать не могу.
Теперь что никакой синхронизации по шаблонам между веб и мобайл версиями не планируется?
Если это так то в банке явно что то не так с пониманием потребностей клиентов. (
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:47
Aps написав: Alfa_Bank написав:
curiousobro, добрый день. Отображение созданных шаблонов с IBAN в Мобайле пока не реализовано. Будет ли и когда, пока сказать не могу.
Теперь что никакой синхронизации по шаблонам между веб и мобайл версиями не планируется?
Если это так то в банке явно что то не так с пониманием потребностей клиентов. (
В МАБ все Ок з шаблонами?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:51
Квесторе_поверніться написав:
В МАБ все Ок з шаблонами?
А сами как думаете? )
Пересоздавать надо. (
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