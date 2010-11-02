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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:58
Aps написав:
Квесторе_поверніться написав:
В МАБ все Ок з шаблонами?
А сами как думаете? )
Пересоздавать надо. (
Так це труднощі переборювані.
В СоСо теж потрібно виправляти і перезберігати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:18
Seva написав:MASolomko
документы про доходы в отделение принесите, должно помочь
Что девчатам в отделении говорить, чтобы они эту справку показали Алле как надо?
И идти в отделение стоит, когда в приложении засветиться возможность поднять лимит?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:20
Квесторе_поверніться написав:
Так це труднощі переборювані.
В СоСо теж потрібно виправляти і перезберігати.
Создавать трудности, что бы потом с ними героически боролись?
"Исправить и пересохранить" тут видать было слишком сложным в реализации решением.
Новая жизнь - новые шаблоны)
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:21
rollo написав:
Билеты Одесса - Вроцлав и обратно - 542 гривни. Решили слетать на выходные. Плюнул на курсовую разницу, dcc и прочие анализы, достал месяц назад оформленную Трэвел, протер от пыли и заплатил.
Сегодня была проводка. DCC WizzAir обошлась в 3.6%. Списали 562 грн. с копейками.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:25
MASolomko говорить "хочу лимит, давайте заэскалируемся на кредитный комитет". Заполнят анкету, приложат ваши документы, отправят в ГО, комитет установит лимит. Мне 200к насыпали, так я даже не гражданин Украины.
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