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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8059806080618062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:58

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:В МАБ все Ок з шаблонами?


А сами как думаете? )
Пересоздавать надо. (

Так це труднощі переборювані.
В СоСо теж потрібно виправляти і перезберігати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:18

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:MASolomko документы про доходы в отделение принесите, должно помочь :mrgreen:
Что девчатам в отделении говорить, чтобы они эту справку показали Алле как надо?

И идти в отделение стоит, когда в приложении засветиться возможность поднять лимит?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:20

  Квесторе_поверніться написав:Так це труднощі переборювані.
В СоСо теж потрібно виправляти і перезберігати.


Создавать трудности, что бы потом с ними героически боролись? :?
"Исправить и пересохранить" тут видать было слишком сложным в реализации решением.
Новая жизнь - новые шаблоны)
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:21

  rollo написав:Билеты Одесса - Вроцлав и обратно - 542 гривни. Решили слетать на выходные. Плюнул на курсовую разницу, dcc и прочие анализы, достал месяц назад оформленную Трэвел, протер от пыли и заплатил.

Сегодня была проводка. DCC WizzAir обошлась в 3.6%. Списали 562 грн. с копейками.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:25

MASolomko говорить "хочу лимит, давайте заэскалируемся на кредитный комитет". Заполнят анкету, приложат ваши документы, отправят в ГО, комитет установит лимит. Мне 200к насыпали, так я даже не гражданин Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:35

Re: Альфа-Банк

А это только у меня новые шаблоны не подтягиваются в альфа-мобайл?

upd: почитал чуть назад. Ладно бы просто криворукие, так ещё и кубоголовые. И конечно им никак не стыдно :(
Ну откуда им понимать нужды клиентов, у них и карта только зарплатная и только для банкомата...
gav
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