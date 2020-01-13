Так це труднощі переборювані.
В СоСо теж потрібно виправляти і перезберігати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:58
Так це труднощі переборювані.
В СоСо теж потрібно виправляти і перезберігати.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:18
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:20
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:21
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:25
MASolomko говорить "хочу лимит, давайте заэскалируемся на кредитный комитет". Заполнят анкету, приложат ваши документы, отправят в ГО, комитет установит лимит. Мне 200к насыпали, так я даже не гражданин Украины.
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:35
Re: Альфа-Банк
А это только у меня новые шаблоны не подтягиваются в альфа-мобайл?
upd: почитал чуть назад. Ладно бы просто криворукие, так ещё и кубоголовые. И конечно им никак не стыдно
Ну откуда им понимать нужды клиентов, у них и карта только зарплатная и только для банкомата...
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:39
Re: Альфа-Банк
У меня сейчас голова взорвётся, мало того что нужно переделать кучу шаблонов, так ещё и МАБ тормозит, выкидывает и просто висит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:46
Фантом
И балансы показывает левые
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:59
Сказочка от Алки
Эт из седняшней обновилки Мобайла ) )
Это обновление приурочено к полному переходу банковской системы на счета в формате iban:
- Добавлены платежи юридическим лицам по iban внутри банка
- Обновлены реквизиты счетов
- Реквизиты в действующих шаблонах мигрированы на iban (перед оплатой рекомендуем сверить новые реквизиты у получателя)
- Из меню Платежей убрали все операции по номеру аналитического счета
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:09
А шо Ви мучитесь...весною все автоматом мігрує.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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