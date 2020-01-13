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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:12
И снова здравствуйте
Д-лы, б-ть
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mustbe
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:19
mustbe
Например, после обновления браузера (на днях Firefox 71 -> 72) всегда так...
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Vorlon
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