Д-лы, б-ть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:12
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:19
mustbe
Например, после обновления браузера (на днях Firefox 71 -> 72) всегда так...
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:51
Да, было какое-то время, но потом вроде починили. У меня, по крайней мере, сейчас всё корректно отображается.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:58
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:08
Да, конечно - было обновление. Как и у сотен тысяч других клиентов.
Просто вдумайтесь в ситуацию: из-за того, что один придуpoк/параноик пришёл в СБ летом/осенью прошлого года - сотни тысяч людей должны раз в пару месяцев квесты проходить.
Не много ли чести его глупости ?
Грустная это ситуация, как по мне
Востаннє редагувалось mustbe в Пон 13 січ, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:09
Re: Альфа-Банк
вообще сайт не работает, зависает на стартовой анимации ...
напомните, пожалуйста, через MyAlfa можно оформить ОСАГО, как через П24?
или лучше не экспериментировать?
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:18
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