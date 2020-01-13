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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8060806180628063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:12

И снова здравствуйте
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Д-лы, б-ть
mustbe
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Повідомлень: 3107
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Подякували: 277 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:19

mustbe
Например, после обновления браузера (на днях Firefox 71 -> 72) всегда так...
Vorlon
 
Повідомлень: 7724
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Подякували: 778 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:51

  IMPRINTER написав:Фантом

И балансы показывает левые


Да, было какое-то время, но потом вроде починили. У меня, по крайней мере, сейчас всё корректно отображается.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:58

  mustbe написав:И снова здравствуйте
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Д-лы, б-ть

Вже якось ...і звик...не дратує. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:08

  Vorlon написав:Например, после обновления браузера (на днях Firefox 71 -> 72) всегда так...

Да, конечно - было обновление. Как и у сотен тысяч других клиентов.

Просто вдумайтесь в ситуацию: из-за того, что один придуpoк/параноик пришёл в СБ летом/осенью прошлого года - сотни тысяч людей должны раз в пару месяцев квесты проходить.
Не много ли чести его глупости ?

Грустная это ситуация, как по мне
Востаннє редагувалось mustbe в Пон 13 січ, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:09

Re: Альфа-Банк

вообще сайт не работает, зависает на стартовой анимации ...

напомните, пожалуйста, через MyAlfa можно оформить ОСАГО, как через П24?
или лучше не экспериментировать?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:18

  Arien написав:вообще сайт не работает, зависает на стартовой анимации ...

напомните, пожалуйста, через MyAlfa можно оформить ОСАГО, как через П24?
или лучше не экспериментировать?

Arien, добрый день. ОСАГО в МАБе оформить возможности нет.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:26

Re: Альфа-Банк

Напомните пожалуйста! Для установки Альфа-мобайлa какие необходимы минимальные ОС для Android и для iOS?
Zorras
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:22

  Zorras написав:Напомните пожалуйста! Для установки Альфа-мобайлa какие необходимы минимальные ОС для Android и для iOS?

1. Требуемая версия Android 4.1 и выше
2. Compatibility Requires iOS 11.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:14

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Эт из седняшней обновилки Мобайла ) )
Это обновление приурочено к полному переходу банковской системы на счета в формате iban:
- Реквизиты в действующих шаблонах мигрированы на iban (перед оплатой рекомендуем сверить новые реквизиты у получателя)

Главное было приурочеть. Исправлять то как нибудь потом может быть. )
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