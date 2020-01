Додано: Пон 13 січ, 2020 21:22

Zorras написав: Напомните пожалуйста! Для установки Альфа-мобайлa какие необходимы минимальные ОС для Android и для iOS? Напомните пожалуйста! Для установки Альфа-мобайлa какие необходимы минимальные ОС для Android и для iOS?

1. Требуемая версия Android 4.1 и выше2. Compatibility Requires iOS 11.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.