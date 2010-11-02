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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 23:25
mustbe написав: Vorlon написав:
Например, после обновления браузера (на днях Firefox 71 -> 72) всегда так...
Да, конечно - было обновление. Как и у сотен тысяч других клиентов.
Просто вдумайтесь в ситуацию: из-за того, что один придуpoк/параноик пришёл в СБ летом/осенью прошлого года - сотни тысяч людей должны раз в пару месяцев
квесты проходить.
Не много ли чести его глупости ?
Грустная это ситуация, как по мне
Если бы раз в пару месяцев, то ладно. У меня, хоть я каждый раз нажимаю кнопку "сделать доверенным устройством", ещё ни разу не запомнило. И каждый раз по новому все набирать, ждать, вводить.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:56
Ув.Alfa_Bank
, я правильно понимаю, что вновь созданные шаблоны в мабе с ибаном, никогда не станут доступными в приложении?
Ваши работодатели понимают все эти колоссальные проблемы клиентов банка, или они реально клинические идиоты?
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