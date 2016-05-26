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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8062806380648065>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:25

  mustbe написав:
  Vorlon написав:Например, после обновления браузера (на днях Firefox 71 -> 72) всегда так...

Да, конечно - было обновление. Как и у сотен тысяч других клиентов.

Просто вдумайтесь в ситуацию: из-за того, что один придуpoк/параноик пришёл в СБ летом/осенью прошлого года - сотни тысяч людей должны раз в пару месяцев квесты проходить.
Не много ли чести его глупости ?

Грустная это ситуация, как по мне

Если бы раз в пару месяцев, то ладно. У меня, хоть я каждый раз нажимаю кнопку "сделать доверенным устройством", ещё ни разу не запомнило. И каждый раз по новому все набирать, ждать, вводить.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:56

Ув.Alfa_Bank, я правильно понимаю, что вновь созданные шаблоны в мабе с ибаном, никогда не станут доступными в приложении?
Ваши работодатели понимают все эти колоссальные проблемы клиентов банка, или они реально клинические идиоты? :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 04:01

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, я правильно понимаю, что вновь созданные шаблоны в мабе с ибаном, никогда не станут доступными в приложении?
Ваши работодатели понимают все эти колоссальные проблемы клиентов банка, или они реально клинические идиоты? :evil:

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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 08:10

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, я правильно понимаю, что вновь созданные шаблоны в мабе с ибаном, никогда не станут доступными в приложении?
Ваши работодатели понимают все эти колоссальные проблемы клиентов банка, или они реально клинические идиоты? :evil:

Stringer, добрый день. В ближайшее время нет, к сожалению.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 08:41

Когда свежеперевыпущенная карта Эко-Максимум должна засветиться в Эко-кабине ?

Я так, понимаю, что пока карта не видна в кабине - эко-бонусы по ней начисляться не будут ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:07

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, я правильно понимаю, что вновь созданные шаблоны в мабе с ибаном, никогда не станут доступными в приложении?
Ваши работодатели понимают все эти колоссальные проблемы клиентов банка, или они реально клинические идиоты? :evil:

Stringer, добрый день. В ближайшее время нет, к сожалению.

Тоесть получается, что мобильном приложении никаких шаблонов не будет и оплачивать можно только каждый раз вводя реквизиты получателя?
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:29

  slasva написав:
  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, я правильно понимаю, что вновь созданные шаблоны в мабе с ибаном, никогда не станут доступными в приложении?
Ваши работодатели понимают все эти колоссальные проблемы клиентов банка, или они реально клинические идиоты? :evil:

Stringer, добрый день. В ближайшее время нет, к сожалению.

Тоесть получается, что мобильном приложении никаких шаблонов не будет и оплачивать можно только каждый раз вводя реквизиты получателя?

Получается, да.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:32

Alfa_Bank, якщо програмістам з Альфа-Діджитал не вистачає кваліфікації зробити пристрій довіреним, то нехай вони зроблять просто: логін-пароль і код з смс. Не треба всю цю зайву мішуру, яка не працює.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:35

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Получается, да.

Чому МАБ не радите?
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Получается, да.

Чому МАБ не радите?

Квесторе_поверніться, доброго дня. Шаблони, що створені в МАБ, не копіюються в Мобайл.
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