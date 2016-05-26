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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:57
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
Получается, да.
Чому МАБ не радите?
Квесторе_поверніться, доброго дня. Шаблони, що створені в МАБ, не копіюються в Мобайл.
Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:12
slasva написав:
Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.
slasva, добрый день. Мы сейчас работаем над этим, возможно, будут какие-то изменения. Пока не могу дать больше информации.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:20
Alfa_Bank написав: slasva написав:
Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.
slasva, добрый день. Мы сейчас работаем над этим, возможно, будут какие-то изменения. Пока не могу дать больше информации.
Тобто адекватну деталізацію в Мобайлі вже не чекати?
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