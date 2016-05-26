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Альфа-Банк
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:57
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
Получается, да.
Чому МАБ не радите?
Квесторе_поверніться, доброго дня. Шаблони, що створені в МАБ, не копіюються в Мобайл.
Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:12
slasva написав:
Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.
slasva, добрый день. Мы сейчас работаем над этим, возможно, будут какие-то изменения. Пока не могу дать больше информации.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:20
Alfa_Bank написав: slasva написав:
Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.
slasva, добрый день. Мы сейчас работаем над этим, возможно, будут какие-то изменения. Пока не могу дать больше информации.
Тобто адекватну деталізацію в Мобайлі вже не чекати?
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:21
Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
, я правильно понимаю, что вновь созданные шаблоны в мабе с ибаном, никогда не станут доступными в приложении?
Ваши работодатели понимают все эти колоссальные проблемы клиентов банка, или они реально клинические идиоты?
Stringer, добрый день. В ближайшее время нет, к сожалению.
Я понимаю, что не вы ответственны за весь этот беспредел, но вы можете как то повлиять, чтобы о проблемах подобного рода клиенты узнавали до того, как начинать что то делать? Вот я потратил целый день переделывая шаблоны на четырёх аккаунтах, как вы думаете, когда меня спросят, как тебе Альфа банк, стоит становится их клиентом, что я отвечу?
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:43
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
, я правильно понимаю, что вновь созданные шаблоны в мабе с ибаном, никогда не станут доступными в приложении?
Ваши работодатели понимают все эти колоссальные проблемы клиентов банка, или они реально клинические идиоты?
Stringer, добрый день. В ближайшее время нет, к сожалению.
Я понимаю, что не вы ответственны за весь этот беспредел, но вы можете как то повлиять, чтобы о проблемах подобного рода клиенты узнавали до того, как начинать что то делать? Вот я потратил целый день переделывая шаблоны на четырёх аккаунтах, как вы думаете, когда меня спросят, как тебе Альфа банк, стоит становится их клиентом, что я отвечу?
Извините за неудобства, пожалуйста. Всю информацию передаю. Еще изменения планируются, какие пока не подскажу.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:51
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: slasva написав:
Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.
slasva, добрый день. Мы сейчас работаем над этим, возможно, будут какие-то изменения. Пока не могу дать больше информации.
Тобто адекватну деталізацію в Мобайлі вже не чекати?
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:11
Кочевник написав:
Тобто адекватну деталізацію в Мобайлі вже не чекати?
Кочевник, доброго дня. Перепрошую, яку саме деталізацію маєте на увазі?
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:21
Alfa_Bank написав:Перепрошую, яку саме деталізацію маєте на увазі?
Напевно аналогічну МАБу з відображенням проведених операцій, яка здається вийшла на IOS, але для решти користувачів наразі недоступна.
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