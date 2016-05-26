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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8062806380648065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:57

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Получается, да.

Чому МАБ не радите?

Квесторе_поверніться, доброго дня. Шаблони, що створені в МАБ, не копіюються в Мобайл.

Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:12

  slasva написав:Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.

slasva, добрый день. Мы сейчас работаем над этим, возможно, будут какие-то изменения. Пока не могу дать больше информации.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:20

  Alfa_Bank написав:
  slasva написав:Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.

slasva, добрый день. Мы сейчас работаем над этим, возможно, будут какие-то изменения. Пока не могу дать больше информации.

Тобто адекватну деталізацію в Мобайлі вже не чекати?
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:21

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, я правильно понимаю, что вновь созданные шаблоны в мабе с ибаном, никогда не станут доступными в приложении?
Ваши работодатели понимают все эти колоссальные проблемы клиентов банка, или они реально клинические идиоты? :evil:

Stringer, добрый день. В ближайшее время нет, к сожалению.

Я понимаю, что не вы ответственны за весь этот беспредел, но вы можете как то повлиять, чтобы о проблемах подобного рода клиенты узнавали до того, как начинать что то делать? Вот я потратил целый день переделывая шаблоны на четырёх аккаунтах, как вы думаете, когда меня спросят, как тебе Альфа банк, стоит становится их клиентом, что я отвечу?
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:43

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, я правильно понимаю, что вновь созданные шаблоны в мабе с ибаном, никогда не станут доступными в приложении?
Ваши работодатели понимают все эти колоссальные проблемы клиентов банка, или они реально клинические идиоты? :evil:

Stringer, добрый день. В ближайшее время нет, к сожалению.

Я понимаю, что не вы ответственны за весь этот беспредел, но вы можете как то повлиять, чтобы о проблемах подобного рода клиенты узнавали до того, как начинать что то делать? Вот я потратил целый день переделывая шаблоны на четырёх аккаунтах, как вы думаете, когда меня спросят, как тебе Альфа банк, стоит становится их клиентом, что я отвечу?

Извините за неудобства, пожалуйста. Всю информацию передаю. Еще изменения планируются, какие пока не подскажу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:51

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  slasva написав:Ну это ужас и шаг назад, класное мобильное приложение из какого убрали функционал шаблонов. Ну такого нет ни в одном нормальном приложении. В свое время был в этом плане отсталый Кредобанк с своим приложением 5ти летней давности. Сейчас они выкатили новое приложение, и все отлично у них с этим функционалом и сразу в новой версии. Отсутствие шаблонов в мобильном приложении, я считаю, что это уже не уроверь для Альфабанка.

slasva, добрый день. Мы сейчас работаем над этим, возможно, будут какие-то изменения. Пока не могу дать больше информации.

Тобто адекватну деталізацію в Мобайлі вже не чекати?

обещанного три года ждут... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:11

  Кочевник написав:Тобто адекватну деталізацію в Мобайлі вже не чекати?

Кочевник, доброго дня. Перепрошую, яку саме деталізацію маєте на увазі?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:21

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Перепрошую, яку саме деталізацію маєте на увазі?

Напевно аналогічну МАБу з відображенням проведених операцій, яка здається вийшла на IOS, але для решти користувачів наразі недоступна.
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