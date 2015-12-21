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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:56
Ну да - люди только с айфоном. Остальные - нелюди, надо понимать...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 14 січ, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:56
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Тобто адекватну деталізацію в Мобайлі вже не чекати?
Кочевник, доброго дня. Перепрошую, яку саме деталізацію маєте на увазі?
Ну як, ту ,що тільки на айфон зробили.
Сума в валюті операції, дата і час проведення операції.
Повинні зробити.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:56
Плюсы
- увеличились лимиты платежей (150/250/500) на СЕП
- они стали онлайн, а не по графику 10/14/17
Минусы
Убили работу с шаблонами, а именно:
- текущие шаблоны нельзя просто поправить новым номером счета, нужно только создать новые на основе старых
- новые шаблоны не видны в мобайле
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон
Все как всегда.
Одно лечим, другое калечим.
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curiousobro
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Додано: Вів 14 січ, 2020 13:04
curiousobro написав:Плюсы
- увеличились лимиты платежей (150/250/500) на СЕП
- они стали онлайн, а не по графику 10/14/17Минусы
Убили работу с шаблонами, а именно:
- текущие шаблоны нельзя просто поправить новым номером счета, нужно только создать новые на основе старых
- новые шаблоны не видны в мобайле
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон
Все как всегда.
Одно лечим, другое калечим.
curiousobro, добрый день. Подскажите детальнее, пожалуйста, что не получается:
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 14 січ, 2020 13:19
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank написав:
Кочевник, доброго дня. Перепрошую, яку саме деталізацію маєте на увазі?
Ну як, ту ,що тільки на айфон зробили.
Сума в валюті операції, дата і час проведення операції.
Повинні зробити.
Це саме ви стверджували ще в жовтні минулого року. Що вже зробили і ось з'явиться.
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