RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8063806480658066

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:56

Ну да - люди только с айфоном. Остальные - нелюди, надо понимать...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 14 січ, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 7725
З нами з: 14.06.13
Подякував: 381 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:56

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Тобто адекватну деталізацію в Мобайлі вже не чекати?

Кочевник, доброго дня. Перепрошую, яку саме деталізацію маєте на увазі?

Ну як, ту ,що тільки на айфон зробили.
Сума в валюті операції, дата і час проведення операції.

Повинні зробити.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:56

Итога ибанизации в Альфе

Плюсы
- увеличились лимиты платежей (150/250/500) на СЕП
- они стали онлайн, а не по графику 10/14/17

Минусы
Убили работу с шаблонами, а именно:
- текущие шаблоны нельзя просто поправить новым номером счета, нужно только создать новые на основе старых
- новые шаблоны не видны в мобайле
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон

Все как всегда.
Одно лечим, другое калечим.
curiousobro
 
Повідомлень: 2533
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:04

  curiousobro написав:Плюсы
- увеличились лимиты платежей (150/250/500) на СЕП
- они стали онлайн, а не по графику 10/14/17

Минусы
Убили работу с шаблонами, а именно:
- текущие шаблоны нельзя просто поправить новым номером счета, нужно только создать новые на основе старых
- новые шаблоны не видны в мобайле
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон

Все как всегда.
Одно лечим, другое калечим.

curiousobro, добрый день. Подскажите детальнее, пожалуйста, что не получается:
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:19

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:Кочевник, доброго дня. Перепрошую, яку саме деталізацію маєте на увазі?

Ну як, ту ,що тільки на айфон зробили.
Сума в валюті операції, дата і час проведення операції.

Повинні зробити.

Це саме ви стверджували ще в жовтні минулого року. Що вже зробили і ось з'явиться.
Кочевник
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 16.02.17
Подякував: 214 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8063806480658066
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, IDAN, mephala, Stringer, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 32, 33, 34
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
333 66498
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 12:49
lubopytnaya
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3712, 3713, 3714
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37135 4556759
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 12:26
Квесторе_поверніться
Банк Земельний Капiтал 1 ... 30, 31, 32
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
314 62775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 11:59
pfauter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16071)
14.01.2020 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.