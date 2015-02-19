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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8064806580668067>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:56

Ну да - люди только с айфоном. Остальные - нелюди, надо понимать...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 14 січ, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:56

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Тобто адекватну деталізацію в Мобайлі вже не чекати?

Кочевник, доброго дня. Перепрошую, яку саме деталізацію маєте на увазі?

Ну як, ту ,що тільки на айфон зробили.
Сума в валюті операції, дата і час проведення операції.

Повинні зробити.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:56

Итога ибанизации в Альфе

Плюсы
- увеличились лимиты платежей (150/250/500) на СЕП
- они стали онлайн, а не по графику 10/14/17

Минусы
Убили работу с шаблонами, а именно:
- текущие шаблоны нельзя просто поправить новым номером счета, нужно только создать новые на основе старых
- новые шаблоны не видны в мобайле
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон

Все как всегда.
Одно лечим, другое калечим.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:04

  curiousobro написав:Плюсы
- увеличились лимиты платежей (150/250/500) на СЕП
- они стали онлайн, а не по графику 10/14/17

Минусы
Убили работу с шаблонами, а именно:
- текущие шаблоны нельзя просто поправить новым номером счета, нужно только создать новые на основе старых
- новые шаблоны не видны в мобайле
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон

Все как всегда.
Одно лечим, другое калечим.

curiousobro, добрый день. Подскажите детальнее, пожалуйста, что не получается:
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:19

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:Кочевник, доброго дня. Перепрошую, яку саме деталізацію маєте на увазі?

Ну як, ту ,що тільки на айфон зробили.
Сума в валюті операції, дата і час проведення операції.

Повинні зробити.

Це саме ви стверджували ще в жовтні минулого року. Що вже зробили і ось з'явиться.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:01

  Кочевник написав:Це саме ви стверджували ще в жовтні минулого року. Що вже зробили і ось з'явиться.

Зробили. Залишилось доповнити оновлення на Андроїд.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:13

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Це саме ви стверджували ще в жовтні минулого року. Що вже зробили і ось з'явиться.

Зробили. Залишилось доповнити оновлення на Андроїд.

Простимулюйте відповідальних осіб. Ми чекаємо, а воно не йде, бо нема.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:21

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:Плюсы
- увеличились лимиты платежей (150/250/500) на СЕП
- они стали онлайн, а не по графику 10/14/17

Минусы
Убили работу с шаблонами, а именно:
- текущие шаблоны нельзя просто поправить новым номером счета, нужно только создать новые на основе старых
- новые шаблоны не видны в мобайле
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон

Все как всегда.
Одно лечим, другое калечим.

curiousobro, добрый день. Подскажите детальнее, пожалуйста, что не получается:
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон

1. Создал шаблон с внутренним ИБАН счета ЭКО максимум. Когда пробую с него платить - ошибка с текстом "воспользуйтесь платежом другому клиенту банка"
2. Создаю шаблон для платежа другому клиенту банка. Требует ввод суммы и счета. Ввожу сумму и ИБАН ЭКО максимум. По итогу создаёт платеж вместо создания шаблона.

Попробуйтк
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:27

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:Плюсы
- увеличились лимиты платежей (150/250/500) на СЕП
- они стали онлайн, а не по графику 10/14/17

Минусы
Убили работу с шаблонами, а именно:
- текущие шаблоны нельзя просто поправить новым номером счета, нужно только создать новые на основе старых
- новые шаблоны не видны в мобайле
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон

Все как всегда.
Одно лечим, другое калечим.

curiousobro, добрый день. Подскажите детальнее, пожалуйста, что не получается:
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон

1. Создал шаблон с внутренним ИБАН счета ЭКО максимум. Когда пробую с него платить - ошибка с текстом "воспользуйтесь платежом другому клиенту банка"
2. Создаю шаблон для платежа другому клиенту банка. Требует ввод суммы и счета. Ввожу сумму и ИБАН ЭКО максимум. По итогу создаёт платеж вместо создания шаблона.

Попробуйтк

1. Если в создали шаблон через Платежи - По реквизитам, то такие платежи возможны только за пределы банка.
2. На данный момент недоступно создание шаблонов для платежей по iban Физ. лицу АБ. Детали решения ситуации пока не известны.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:32

  Alfa_Bank написав:1. Если в создали шаблон через Платежи - По реквизитам, то такие платежи возможны только за пределы банка.
2. На данный момент недоступно создание шаблонов для платежей по iban Физ. лицу АБ. Детали решения ситуации пока не известны.

ну правильно. все как я и сказал.
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон
curiousobro
 
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