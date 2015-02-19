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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8064806580668067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:51

  Alfa_Bank написав:На данный момент недоступно создание шаблонов для платежей по iban Физ. лицу АБ. Детали решения ситуации пока не известны.

Да, это какая-то высшая арифметика, недоступная смузи-жижитал.
Это ж не гидранты прикручивать, тут думать надо
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:11

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:На данный момент недоступно создание шаблонов для платежей по iban Физ. лицу АБ. Детали решения ситуации пока не известны.

Да, это какая-то высшая арифметика, недоступная смузи-жижитал.
Это ж не гидранты прикручивать, тут думать надо


Та да, даже в Авале конвертилку автоматическую прикрутили в шаблоны, и она реально работает, а тут такое.. стыдно должно быть товарищи-смузисты :D
antey718
 
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