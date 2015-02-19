Да, это какая-то высшая арифметика, недоступная смузи-жижитал.
Это ж не гидранты прикручивать, тут думать надо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:51
Да, это какая-то высшая арифметика, недоступная смузи-жижитал.
Это ж не гидранты прикручивать, тут думать надо
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:11
Та да, даже в Авале конвертилку автоматическую прикрутили в шаблоны, и она реально работает, а тут такое.. стыдно должно быть товарищи-смузисты
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