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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:51
Alfa_Bank написав:
На данный момент недоступно создание шаблонов для платежей по iban Физ. лицу АБ. Детали решения ситуации пока не известны.
Да, это какая-то высшая арифметика, недоступная смузи-жижитал.
Это ж не гидранты прикручивать, тут думать надо
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mustbe
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:11
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
На данный момент недоступно создание шаблонов для платежей по iban Физ. лицу АБ. Детали решения ситуации пока не известны.
Да, это какая-то высшая арифметика, недоступная смузи-жижитал.
Это ж не гидранты прикручивать, тут думать надо
Та да, даже в Авале конвертилку автоматическую прикрутили в шаблоны, и она реально работает, а тут такое.. стыдно должно быть товарищи-смузисты
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antey718
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:55
uaprofi написав:
кстати кто пользует тут текущий
(не карточный) гривневый счёт?
его же можно открыть бесплатно?
и СЕП с него через ИБ тоже будет заходить и уходить бесплатно?
Теж зацікавило це питання )
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1finanсier
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Додано: Сер 15 січ, 2020 02:33
1finanсier написав: uaprofi написав:
кстати кто пользует тут текущий
(не карточный) гривневый счёт?
его же можно открыть бесплатно?
и СЕП с него через ИБ тоже будет заходить и уходить бесплатно?
Теж зацікавило це питання )
Открыть текущий счет можно бесплатно в отделении.
СЕП с текущего уходят бесплатно.
Входящий СЕП - не тестировал.
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anikola13
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:19
anikola13 написав: 1finanсier написав: uaprofi написав:
кстати кто пользует тут текущий
(не карточный) гривневый счёт?
его же можно открыть бесплатно?
и СЕП с него через ИБ тоже будет заходить и уходить бесплатно?
Теж зацікавило це питання )
Открыть текущий счет можно бесплатно в отделении.
СЕП с текущего уходят бесплатно.
Входящий СЕП - не тестировал.
Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.
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mihasik
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:43
mihasik написав:
Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.
А что мешает открыть карту, а потом через 2 недели закрыть?
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Kevin
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:05
mihasik написав:
Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.
mihasik, добрый день. Откуда такая информация? ТС мы открываем и для этого наличие Пакета не обязательно.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:12
anikola13 написав:
СЕП с текущего уходят бесплатно.
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