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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:04
Кассандра написав:Подскажите пожалуйста, какая кнопка в разделе платежи клиенту альфа банка сейчас соответствует кнопке "пополнение счёта online", которая была до ибанизации? Спасибо
Так тепер же без різниці. В межах банку IBAN тепер онлайн, от тільки чи до 19.00 ще не тестував.
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stryzhko
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:32
Alfa_Bank
а з квітня 2020 (коли НБУ запровадить систему СЕП 23/7 - проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень)
в планах Альфи є підтримка повного онлайну?
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greenozon
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:52
greenozon написав:Alfa_Bank
а з квітня 2020 (коли НБУ запровадить систему СЕП 23/7 - проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень)
в планах Альфи є підтримка повного онлайну?
Пусть НБУ сначала его запустит. Они вон ибан с августа тоже запускали-запускали и только на этой неделе его наконец-то полностью запустили. А учитывая, что Алла никогда не рвалась в первых рядах новинки у себя запускать (вон с айбан-шаблонами сейчас какая чехарда происходит), то полагаю 23/7 если тут и появится то года эдак с 2021
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:53
А что опять с авторизацией? Где смс на вход?
П.С. Приходят ровно через 5 минут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:00
greenozon написав:Alfa_Bank
а з квітня 2020 (коли НБУ запровадить систему СЕП 23/7 - проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень)
в планах Альфи є підтримка повного онлайну?
greenozon, доброго дня. На уточненні.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:11
Flamingo написав: greenozon написав:Alfa_Bank
а з квітня 2020 (коли НБУ запровадить систему СЕП 23/7 - проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень)
в планах Альфи є підтримка повного онлайну?
Пусть НБУ сначала его запустит. Они вон ибан с августа тоже запускали-запускали и только на этой неделе его наконец-то полностью запустили. А учитывая, что Алла никогда не рвалась в первых рядах новинки у себя запускать (вон с айбан-шаблонами сейчас какая чехарда происходит), то полагаю 23/7 если тут и появится то года эдак с 2021
Та ладно, валютообмен вон запустили практически сразу.
А вот с шаблонами да, конкретный факап случился.
Девелоперы от них нормальные походу потикалы, вот оставшиеся таланты и лепят то, что мы щас видим
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curiousobro
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:11
В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?
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rollo
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:21
rollo написав:
В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?
Я покупал в декабре, правда, дебеткой. Начислили 5% от Эльдорадо без ограничений и еще 0,5% обычные от Альфы.
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hv
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:31
И еще вопрос. По баллам путешественника Трэвел.
Компенсация покупок идет за вычетом налогов, как в программе кешью?
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rollo
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