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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8065806680678068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:04

Re: Альфа-Банк

Кассандра написав:Подскажите пожалуйста, какая кнопка в разделе платежи клиенту альфа банка сейчас соответствует кнопке "пополнение счёта online", которая была до ибанизации? Спасибо

Так тепер же без різниці. В межах банку IBAN тепер онлайн, от тільки чи до 19.00 ще не тестував.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:32

Alfa_Bank

а з квітня 2020 (коли НБУ запровадить систему СЕП 23/7 - проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень)

в планах Альфи є підтримка повного онлайну?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:52

  greenozon написав:Alfa_Bank

а з квітня 2020 (коли НБУ запровадить систему СЕП 23/7 - проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень)

в планах Альфи є підтримка повного онлайну?

Пусть НБУ сначала его запустит. Они вон ибан с августа тоже запускали-запускали и только на этой неделе его наконец-то полностью запустили. А учитывая, что Алла никогда не рвалась в первых рядах новинки у себя запускать (вон с айбан-шаблонами сейчас какая чехарда происходит), то полагаю 23/7 если тут и появится то года эдак с 2021 ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:53

Re: Альфа-Банк

А что опять с авторизацией? Где смс на вход?
П.С. Приходят ровно через 5 минут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:00

  greenozon написав:Alfa_Bank

а з квітня 2020 (коли НБУ запровадить систему СЕП 23/7 - проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень)

в планах Альфи є підтримка повного онлайну?

greenozon, доброго дня. На уточненні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:11

  Flamingo написав:
  greenozon написав:Alfa_Bank

а з квітня 2020 (коли НБУ запровадить систему СЕП 23/7 - проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень)

в планах Альфи є підтримка повного онлайну?

Пусть НБУ сначала его запустит. Они вон ибан с августа тоже запускали-запускали и только на этой неделе его наконец-то полностью запустили. А учитывая, что Алла никогда не рвалась в первых рядах новинки у себя запускать (вон с айбан-шаблонами сейчас какая чехарда происходит), то полагаю 23/7 если тут и появится то года эдак с 2021 ;)

Та ладно, валютообмен вон запустили практически сразу.
А вот с шаблонами да, конкретный факап случился.
Девелоперы от них нормальные походу потикалы, вот оставшиеся таланты и лепят то, что мы щас видим :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:11

орехи на Эльдорадо.

В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:21

  rollo написав:В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?


Я покупал в декабре, правда, дебеткой. Начислили 5% от Эльдорадо без ограничений и еще 0,5% обычные от Альфы.
hv
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:31

И еще вопрос. По баллам путешественника Трэвел.
Компенсация покупок идет за вычетом налогов, как в программе кешью?
rollo
 
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