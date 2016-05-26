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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8067806880698070>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:48

  Kevin написав:
  mihasik написав:Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.


А что мешает открыть карту, а потом через 2 недели закрыть?

Мешают лишние походы в отделение.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:48

Re: Альфа-Банк

rollo написав:И еще вопрос. По баллам путешественника Трэвел.
Компенсация покупок идет за вычетом налогов, как в программе кешью?


Так
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:48

  hv написав:
  rollo написав:В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?


Я покупал в декабре, правда, дебеткой. Начислили 5% от Эльдорадо без ограничений и еще 0,5% обычные от Альфы.


Хороший ноутбук. Нужно брать. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:51

  rollo написав:В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?


Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.
Брак-брак-брак девиз этой шарашкиной конторы.
Не рискуйте.

Сам мелочь покупал в Эльдорадо, HDMI кабель, мурыжила на касе где-то минут 20, хотя оплату делал с предварительно. В итоге куча потраченного времени и бракованый кабель.
Мой отзыв: https://minfin.com.ua/company/monobank/review/131931/
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 15 січ, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:52

У Аллы очень хороший курс. Подскажите, какую сумму можно менять для валютного обмена без вывода средств чтобы не попасть на фин мониторинг? Считается вывод от 50к попадает на фин мониторинг и п2п между банками . А если просто обмен валют , то без ограничений до 300к?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:55

  stryzhko написав:
rollo написав:И еще вопрос. По баллам путешественника Трэвел.
Компенсация покупок идет за вычетом налогов, как в программе кешью?


Так

Тобто, щоб компенсувати 250 грн. потрібно назбирати 311 балів мандрівника.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:59

  rollo написав:И еще вопрос. По баллам путешественника Трэвел.
Компенсация покупок идет за вычетом налогов, как в программе кешью?

rollo, добрый день. Так же, как в кешью.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:01

  mihasik написав:
  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.

mihasik, добрый день. Откуда такая информация? ТС мы открываем и для этого наличие Пакета не обязательно.

Когда оформлял максимум, хотел открыть еще текущий, менеджер без "комфорта" не открывал. Это было года 1,5 назад.

Хм... Мы открываем и без карты.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:10

Re: Альфа-Банк

  vpchelko написав:Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.

Вы мне напомнили моего друга - телемастера. Он мне еще в 90е говорил: "Запомни - никогда ничего не покупай в Эльдорадо. Я как-то полез в купленный у них телевизор и обалдел - ну ладно я люблю менять в чужих телевизорах отдельные детали "солидных" фирм на что попроще, но там внутри такое дepьмо насовано, что мои "детали попроще" на их фоне - это просто "сони"+"панасоник" в одном флаконе" :mrgreen: . Ну с тех пор я его наказ блюду - только 1 раз батарейку у них купил - у нас на районе подстанция сгорела - свет вырубило, а нигде больше батареек "больших и толстых" для старых фонариков не оказалось ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:13

  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.

mihasik, добрый день. Откуда такая информация? ТС мы открываем и для этого наличие Пакета не обязательно.

А МАБ и Мобайл будут при этом доступны для полнофункциональной работы?
... делайте хоть что-нибудь!
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