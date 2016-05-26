Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:48
Kevin написав: mihasik написав:
Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.
А что мешает открыть карту, а потом через 2 недели закрыть?
Мешают лишние походы в отделение.
mihasik
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:48
rollo написав:И еще вопрос. По баллам путешественника Трэвел. Компенсация покупок идет за вычетом налогов, как в программе кешью?
Так
stryzhko
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:48
hv написав: rollo написав:
В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?
Я покупал в декабре, правда, дебеткой. Начислили 5% от Эльдорадо без ограничений и еще 0,5% обычные от Альфы.
Хороший ноутбук. Нужно брать.
rollo
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:51
rollo написав:
В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?
Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.
Брак-брак-брак девиз этой шарашкиной конторы.
Не рискуйте.
Сам мелочь покупал в Эльдорадо, HDMI кабель, мурыжила на касе где-то минут 20, хотя оплату делал с предварительно. В итоге куча потраченного времени и бракованый кабель.
Мой отзыв:
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/131931/
Востаннє редагувалось
vpchelko
в Сер 15 січ, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:52
У Аллы очень хороший курс. Подскажите, какую сумму можно менять для валютного обмена без вывода средств чтобы не попасть на фин мониторинг? Считается вывод от 50к попадает на фин мониторинг и п2п между банками . А если просто обмен валют , то без ограничений до 300к?
proftpd66
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:55
stryzhko написав: rollo написав:И еще вопрос. По баллам путешественника Трэвел. Компенсация покупок идет за вычетом налогов, как в программе кешью?
Так
Тобто, щоб компенсувати 250 грн. потрібно назбирати 311 балів мандрівника.
rollo
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:59
rollo написав:
И еще вопрос. По баллам путешественника Трэвел.
Компенсация покупок идет за вычетом налогов, как в программе кешью?
rollo, добрый день. Так же, как в кешью.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:01
mihasik написав: Alfa_Bank написав: mihasik написав:
Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.
mihasik, добрый день. Откуда такая информация? ТС мы открываем и для этого наличие Пакета не обязательно.
Когда оформлял максимум, хотел открыть еще текущий, менеджер без "комфорта" не открывал. Это было года 1,5 назад.
Хм... Мы открываем и без карты.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:10
vpchelko написав:
Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.
Вы мне напомнили моего друга - телемастера. Он мне еще в 90е говорил: "Запомни - никогда ничего не покупай в Эльдорадо. Я как-то полез в купленный у них телевизор и обалдел - ну ладно я люблю менять в чужих телевизорах отдельные детали "солидных" фирм на что попроще, но там внутри такое дepьмо насовано, что мои "детали попроще" на их фоне - это просто "сони"+"панасоник" в одном флаконе"
. Ну с тех пор я его наказ блюду - только 1 раз батарейку у них купил - у нас на районе подстанция сгорела - свет вырубило, а нигде больше батареек "больших и толстых" для старых фонариков не оказалось
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:13
Alfa_Bank написав: mihasik написав:
Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.
mihasik, добрый день. Откуда такая информация? ТС мы открываем и для этого наличие Пакета не обязательно.
А МАБ и Мобайл будут при этом доступны для полнофункциональной работы?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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