Додано: Сер 15 січ, 2020 13:10

vpchelko написав: Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине. Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.

Вы мне напомнили моего друга - телемастера. Он мне еще в 90е говорил: "Запомни - никогда ничего не покупай в Эльдорадо. Я как-то полез в купленный у них телевизор и обалдел - ну ладно я люблю менять в чужих телевизорах отдельные детали "солидных" фирм на что попроще, но там внутри такое дepьмо насовано, что мои "детали попроще" на их фоне - это просто "сони"+"панасоник" в одном флаконе". Ну с тех пор я его наказ блюду - только 1 раз батарейку у них купил - у нас на районе подстанция сгорела - свет вырубило, а нигде больше батареек "больших и толстых" для старых фонариков не оказалось