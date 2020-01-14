vpchelko написав:Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.
Вы мне напомнили моего друга - телемастера. Он мне еще в 90е говорил: "Запомни - никогда ничего не покупай в Эльдорадо. Я как-то полез в купленный у них телевизор и обалдел - ну ладно я люблю менять в чужих телевизорах отдельные детали "солидных" фирм на что попроще, но там внутри такое дepьмо насовано, что мои "детали попроще" на их фоне - это просто "сони"+"панасоник" в одном флаконе" . Ну с тех пор я его наказ блюду - только 1 раз батарейку у них купил - у нас на районе подстанция сгорела - свет вырубило, а нигде больше батареек "больших и толстых" для старых фонариков не оказалось
А у меня никогда не было проблем с Эльдорадо. Щас накаркаете
Alfa_Bank написав:1. Если в создали шаблон через Платежи - По реквизитам, то такие платежи возможны только за пределы банка. 2. На данный момент недоступно создание шаблонов для платежей по iban Физ. лицу АБ. Детали решения ситуации пока не известны.
ну правильно. все как я и сказал.
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка - для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон
Вроде починили. Выбрал старый шаблон для оплаты внутри банка. Сразу перебросило на форму платежа между разными клиентами и подставило значение ИБАНА.
vpchelko написав:Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.
Вы мне напомнили моего друга - телемастера. Он мне еще в 90е говорил: "Запомни - никогда ничего не покупай в Эльдорадо. Я как-то полез в купленный у них телевизор и обалдел - ну ладно я люблю менять в чужих телевизорах отдельные детали "солидных" фирм на что попроще, но там внутри такое дepьмо насовано, что мои "детали попроще" на их фоне - это просто "сони"+"панасоник" в одном флаконе" . Ну с тех пор я его наказ блюду - только 1 раз батарейку у них купил - у нас на районе подстанция сгорела - свет вырубило, а нигде больше батареек "больших и толстых" для старых фонариков не оказалось
что то мне подсказывает что проблема не в эльдорадо а вот в таких вот ремонтниках когда они ходят друг за другом и видят поменянные детали на что попроще другим ремонтником
ЗЫ кстати по этой причине я стараюсь обращаться в ремонтные мастерские в крайнем случае. лучше уже продать старое на запчасти и купить себе новый девайс.