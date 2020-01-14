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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8068806980708071>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:21

  Flamingo написав:
  vpchelko написав:Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.

Вы мне напомнили моего друга - телемастера. Он мне еще в 90е говорил: "Запомни - никогда ничего не покупай в Эльдорадо. Я как-то полез в купленный у них телевизор и обалдел - ну ладно я люблю менять в чужих телевизорах отдельные детали "солидных" фирм на что попроще, но там внутри такое дepьмо насовано, что мои "детали попроще" на их фоне - это просто "сони"+"панасоник" в одном флаконе" :mrgreen: . Ну с тех пор я его наказ блюду - только 1 раз батарейку у них купил - у нас на районе подстанция сгорела - свет вырубило, а нигде больше батареек "больших и толстых" для старых фонариков не оказалось ;)

А у меня никогда не было проблем с Эльдорадо.
Щас накаркаете :mrgreen:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:37

Re: Альфа-Банк

proftpd66 написав: А если просто обмен валют , то без ограничений до 300к?

В рекламі взагалі без обмежень максимальної суми, хоча на практиці звичайно можливі "сюрпризи".

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:42

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:1. Если в создали шаблон через Платежи - По реквизитам, то такие платежи возможны только за пределы банка.
2. На данный момент недоступно создание шаблонов для платежей по iban Физ. лицу АБ. Детали решения ситуации пока не известны.

ну правильно. все как я и сказал.
- по новым шаблонам нельзя платить внутри банка
- для внутрибанка в принципе нет возможности создать шаблон


Вроде починили.
Выбрал старый шаблон для оплаты внутри банка.
Сразу перебросило на форму платежа между разными клиентами и подставило значение ИБАНА.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:46

  stryzhko написав:
proftpd66 написав: А если просто обмен валют , то без ограничений до 300к?

В рекламі взагалі без обмежень максимальної суми, хоча на практиці звичайно можливі "сюрпризи".

а запросы у местного финмона крайне неадекватные
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:54

  rollo написав:Щас накаркаете :mrgreen:


Ну я не первый и не последний, у кого претензии к сабжу. Хорошо что меня кинули на сумму не превышающую 100грн, с возвратом замораживаться не стал, ибо там меня бы мурыжили бы еще минут 20-30.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:55

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.

mihasik, добрый день. Откуда такая информация? ТС мы открываем и для этого наличие Пакета не обязательно.

А МАБ и Мобайл будут при этом доступны для полнофункциональной работы?

clientage, добрый день. Да, будут доступны операции, которые возможно совершить с текущим счетом.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:08

  J написав:
  stryzhko написав:
proftpd66 написав: А если просто обмен валют , то без ограничений до 300к?

В рекламі взагалі без обмежень максимальної суми, хоча на практиці звичайно можливі "сюрпризи".

а запросы у местного финмона крайне неадекватные


запросы при выводе средств (и/или при пополнении средства) ИЛИ при валютно обмене, так же, будут запросы?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:18

  1finanсier написав:
  uaprofi написав:кстати кто пользует тут текущий (не карточный) гривневый счёт?
его же можно открыть бесплатно?
и СЕП с него через ИБ тоже будет заходить и уходить бесплатно?

Теж зацікавило це питання )

все прально - безнал будет ходить бесплатно. от только выйти в нал 1%.
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  mihasik написав:Без пакетных карт, только текущий счёт, они не открывают.

не знаю как сейчас а несколько лет назад открыли без требования открывать пакетные.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:27

  Flamingo написав:
  vpchelko написав:Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.

Вы мне напомнили моего друга - телемастера. Он мне еще в 90е говорил: "Запомни - никогда ничего не покупай в Эльдорадо. Я как-то полез в купленный у них телевизор и обалдел - ну ладно я люблю менять в чужих телевизорах отдельные детали "солидных" фирм на что попроще, но там внутри такое дepьмо насовано, что мои "детали попроще" на их фоне - это просто "сони"+"панасоник" в одном флаконе" :mrgreen: . Ну с тех пор я его наказ блюду - только 1 раз батарейку у них купил - у нас на районе подстанция сгорела - свет вырубило, а нигде больше батареек "больших и толстых" для старых фонариков не оказалось ;)

что то мне подсказывает что проблема не в эльдорадо а вот в таких вот ремонтниках когда они ходят друг за другом и видят поменянные детали на что попроще другим ремонтником :mrgreen:

ЗЫ
кстати по этой причине я стараюсь обращаться в ремонтные мастерские в крайнем случае. лучше уже продать старое на запчасти и купить себе новый девайс.
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