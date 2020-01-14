Это две разные проблемы , которые имеют место быть.
Но я в свое время ремонтировался только у него. Правда лет 10 уже ничего не ломалось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:44
Это две разные проблемы , которые имеют место быть.
Но я в свое время ремонтировался только у него. Правда лет 10 уже ничего не ломалось
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:05
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:23
Нет. Просто кто-то грешит скупкой т.н. рефабришит-продукции и часто, рефабришит местного разлива -- после ремонта по замене уже в стране дистрибьютора. Вот как вы думаете куда девается продукция по замене в течение 14дн после покупки?
... делайте хоть что-нибудь!
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