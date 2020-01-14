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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8068806980708071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1014
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1014
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:44

  mephala написав:что то мне подсказывает что проблема не в эльдорадо а вот в таких вот ремонтниках когда они ходят друг за другом и видят поменянные детали на что попроще другим ремонтником :mrgreen:
Это две разные проблемы , которые имеют место быть. ;)
Но я в свое время ремонтировался только у него. Правда лет 10 уже ничего не ломалось
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:05

  Flamingo написав: Это две разные проблемы , которые имеют место быть. ;)
Но я в свое время ремонтировался только у него. Правда лет 10 уже ничего не ломалось

А разве производители, тот же ASUS, специально для Эльдорадо брак делают? :cry:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:23

  rollo написав:
  Flamingo написав: Это две разные проблемы , которые имеют место быть. ;)
Но я в свое время ремонтировался только у него. Правда лет 10 уже ничего не ломалось

А разве производители, тот же ASUS, специально для Эльдорадо брак делают? :cry:

Нет. Просто кто-то грешит скупкой т.н. рефабришит-продукции и часто, рефабришит местного разлива -- после ремонта по замене уже в стране дистрибьютора. Вот как вы думаете куда девается продукция по замене в течение 14дн после покупки? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 8068806980708071
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