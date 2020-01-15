Это две разные проблемы , которые имеют место быть.
Но я в свое время ремонтировался только у него. Правда лет 10 уже ничего не ломалось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:44
Это две разные проблемы , которые имеют место быть.
Но я в свое время ремонтировался только у него. Правда лет 10 уже ничего не ломалось
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:05
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:23
Нет. Просто кто-то грешит скупкой т.н. рефабришит-продукции и часто, рефабришит местного разлива -- после ремонта по замене уже в стране дистрибьютора. Вот как вы думаете куда девается продукция по замене в течение 14дн после покупки?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:19
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:25
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:59
Ув. представитель, ответьте пожалуйста по поводу класса карт Тревел, это платинум или сигнатур? Официально Visa уже давненько на своём кардхолдере (
В чём суть вопроса, по сигнатуре при оплате билетов и проживания включается страховка от Визы (которая ещё хоть как-то работает в отличие от...), Signature от Альфа банка это полноценная карта в плане наполнения? месяц назад, когда было написано платинум, и ей были оплачены билеты (в гривне) - поездка попадает под страховку МПС, и есть смысл оплачивать отель в Париже с тревела(в ойро) по вашему курсу для де***? Или страховка МПС будет работать только после перевыпуска пластика с надписью Signatur? Или в Альфа-банке это всё равно работать не будет, хоть Signatur на лбу напиши ?
Последний ответ меня в принципе не удивит и не расстроит, за 6 долларов в год полноценный Signatur - это даже неприлично как-то.
Додано: Чет 16 січ, 2020 00:52
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 16 січ, 2020 00:58
Re: Альфа-Банк
приложение альфа мобайл ушло в аут или для аллы это нормально, и пытаться зайти в апликуху лучше в рабочее время ?
Востаннє редагувалось Kalgan в Чет 16 січ, 2020 01:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:06
очень интересный отзыв. рекомендую к прочтению
и да, мелочь нужно покупать например в Ашане. цена обычно ниже. кэшбэк тот же. и если что, с обменом как-бы всё хорошо.
З.Ы.
как вижу в эльдике - двадцать однотипных коробок- сразу понимаю всё возможно не очень бракованное - и всё для клиента
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:13
обычное это дело. как говорят у Аллы: "ну не всё же так плохо?" ... и делают много значительную паузу
а так всякое бывает особенно с 23 до 3:55 )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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