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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8068806980708071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:44

  mephala написав:что то мне подсказывает что проблема не в эльдорадо а вот в таких вот ремонтниках когда они ходят друг за другом и видят поменянные детали на что попроще другим ремонтником :mrgreen:
Это две разные проблемы , которые имеют место быть. ;)
Но я в свое время ремонтировался только у него. Правда лет 10 уже ничего не ломалось
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:05

  Flamingo написав: Это две разные проблемы , которые имеют место быть. ;)
Но я в свое время ремонтировался только у него. Правда лет 10 уже ничего не ломалось

А разве производители, тот же ASUS, специально для Эльдорадо брак делают? :cry:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:23

  rollo написав:
  Flamingo написав: Это две разные проблемы , которые имеют место быть. ;)
Но я в свое время ремонтировался только у него. Правда лет 10 уже ничего не ломалось

А разве производители, тот же ASUS, специально для Эльдорадо брак делают? :cry:

Нет. Просто кто-то грешит скупкой т.н. рефабришит-продукции и часто, рефабришит местного разлива -- после ремонта по замене уже в стране дистрибьютора. Вот как вы думаете куда девается продукция по замене в течение 14дн после покупки? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:19

  clientage написав:Нет. Просто кто-то грешит скупкой т.н. рефабришит-продукции и часто, рефабришит местного разлива -- после ремонта по замене уже в стране дистрибьютора. Вот как вы думаете куда девается продукция по замене в течение 14дн после покупки? :)


На Розетку? :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:25

  J написав:
  stryzhko написав:
proftpd66 написав: А если просто обмен валют , то без ограничений до 300к?

В рекламі взагалі без обмежень максимальної суми, хоча на практиці звичайно можливі "сюрпризи".

а запросы у местного финмона крайне неадекватные


Например?
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:59

Ув. представитель, ответьте пожалуйста по поводу класса карт Тревел, это платинум или сигнатур? Официально Visa уже давненько на своём кардхолдере (https://cardholderbenefitsonline.com/) определяет Тревелы как Visa Signature Ukraine, при этом банк на карте указывал - платинум, теперь сам банк стал писать на пластике - Signature.
В чём суть вопроса, по сигнатуре при оплате билетов и проживания включается страховка от Визы (которая ещё хоть как-то работает в отличие от...), Signature от Альфа банка это полноценная карта в плане наполнения? месяц назад, когда было написано платинум, и ей были оплачены билеты (в гривне) - поездка попадает под страховку МПС, и есть смысл оплачивать отель в Париже с тревела(в ойро) по вашему курсу для де***? Или страховка МПС будет работать только после перевыпуска пластика с надписью Signatur? Или в Альфа-банке это всё равно работать не будет, хоть Signatur на лбу напиши :D ?

Последний ответ меня в принципе не удивит и не расстроит, за 6 долларов в год полноценный Signatur - это даже неприлично как-то.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:52

  Alfa_Bank написав:Хм... Мы открываем и без карты.


это очень хорошо
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:58

Re: Альфа-Банк

приложение альфа мобайл ушло в аут или для аллы это нормально, и пытаться зайти в апликуху лучше в рабочее время ? :roll:
Зображення
Востаннє редагувалось Kalgan в Чет 16 січ, 2020 01:11, всього редагувалось 1 раз.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:06

  vpchelko написав:
  rollo написав:В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?


Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.
Брак-брак-брак девиз этой шарашкиной конторы.
Не рискуйте.

Сам мелочь покупал в Эльдорадо, HDMI кабель, мурыжила на касе где-то минут 20, хотя оплату делал с предварительно. В итоге куча потраченного времени и бракованый кабель.
Мой отзыв: https://minfin.com.ua/company/monobank/review/131931/


очень интересный отзыв. рекомендую к прочтению

и да, мелочь нужно покупать например в Ашане. цена обычно ниже. кэшбэк тот же. и если что, с обменом как-бы всё хорошо.

З.Ы.
как вижу в эльдике - двадцать однотипных коробок- сразу понимаю всё возможно не очень бракованное - и всё для клиента
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:13

  Kalgan написав:приложение альфа мобайл ушло в аут или для аллы это нормально, и пытаться зайти в апликуху лучше в рабочее время ?


обычное это дело. как говорят у Аллы: "ну не всё же так плохо?" ... и делают много значительную паузу
а так всякое бывает особенно с 23 до 3:55 )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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