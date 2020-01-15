|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
|
|
|
Додано: Чет 16 січ, 2020 02:58
vpchelko написав: rollo написав:
В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?
Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.
Брак-брак-брак девиз этой шарашкиной конторы.
Не рискуйте.
Сам мелочь покупал в Эльдорадо, HDMI кабель, мурыжила на касе где-то минут 20, хотя оплату делал с предварительно. В итоге куча потраченного времени и бракованый кабель.
Мой отзыв: https://minfin.com.ua/company/monobank/review/131931/
Если брать "А-Бренды" - то разницы нет, где брать. Тем более, если "рекомендованная розничная цена" одинаковая с остальными комфи-фоксами-алло.
Можно даже в Ашане взять, если кешбек за "продукты" больше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10236
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6496 раз.
- Подякували: 2727 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15046
|2081357
|
|
|216
|50608
|
|
|37176
|4561459
|
Сер 15 січ, 2020 22:07
rollo
|