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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8069807080718072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:58

  vpchelko написав:
  rollo написав:В этом месяце в числе на покупки в Эльдорадо 5%. Ограничений тут нет?
Хочу купить нетбук за 19999 грн., 999 орехов дадут?
Разницы свои или кредитные на Максимум 2.0 тоже роли не играют?


Вы это серьезно? У Эльдорадо репутация так себе, что в РФ, что в Украине.
Брак-брак-брак девиз этой шарашкиной конторы.
Не рискуйте.

Сам мелочь покупал в Эльдорадо, HDMI кабель, мурыжила на касе где-то минут 20, хотя оплату делал с предварительно. В итоге куча потраченного времени и бракованый кабель.
Мой отзыв: https://minfin.com.ua/company/monobank/review/131931/

Если брать "А-Бренды" - то разницы нет, где брать. Тем более, если "рекомендованная розничная цена" одинаковая с остальными комфи-фоксами-алло.

Можно даже в Ашане взять, если кешбек за "продукты" больше :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 8069807080718072
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