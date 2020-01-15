Уважаемая представитель банка! 4.12.2019 я заправился на АЗС Glusco на сумму 966 грн, рассчитался картой Альфа банка, банк начислил 0.5% орехов на сумму 4.83 гривны и усе. По условиям акционного предложения должны были начислить 10% орехов в течение месяца. Прошел месяц, уже почти полтора, а орехов нетути.
_All_ написав:Ув. представитель, ответьте пожалуйста по поводу класса карт Тревел, это платинум или сигнатур? Официально Visa уже давненько на своём кардхолдере (https://cardholderbenefitsonline.com/) определяет Тревелы как Visa Signature Ukraine, при этом банк на карте указывал - платинум, теперь сам банк стал писать на пластике - Signature. В чём суть вопроса, по сигнатуре при оплате билетов и проживания включается страховка от Визы (которая ещё хоть как-то работает в отличие от...), Signature от Альфа банка это полноценная карта в плане наполнения? месяц назад, когда было написано платинум, и ей были оплачены билеты (в гривне) - поездка попадает под страховку МПС, и есть смысл оплачивать отель в Париже с тревела(в ойро) по вашему курсу для де***? Или страховка МПС будет работать только после перевыпуска пластика с надписью Signatur? Или в Альфа-банке это всё равно работать не будет, хоть Signatur на лбу напиши ?
Последний ответ меня в принципе не удивит и не расстроит, за 6 долларов в год полноценный Signatur - это даже неприлично как-то.
_All_, добрый день. Travel на Visa Platinum имеет все преимущества Signature (страховки, все аэропортовые сервисы и т.д ), кроме скидок, которые предоставляются продавцами / поставщиками услуг не автоматически, а по надписи типа продукта МПС на самой карте. С 08.01.2020 все новые карты уже выпускаются с надписью Signature.
Water написав:Уважаемая представитель банка! 4.12.2019 я заправился на АЗС Glusco на сумму 966 грн, рассчитался картой Альфа банка, банк начислил 0.5% орехов на сумму 4.83 гривны и усе. По условиям акционного предложения должны были начислить 10% орехов в течение месяца. Прошел месяц, уже почти полтора, а орехов нетути.
Water, добрый день. выплата должна быть до конца января. Извините за задержку.