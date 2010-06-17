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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8070807180728073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:02

Вопрос к офпреду.
15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил.
Там сумма порядка 2 081 грн
Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?
joik
 
Повідомлень: 145
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:12

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:Travel на Visa Platinum имеет все преимущества Signature (страховки, все аэропортовые сервисы и т.д ), кроме скидок, которые предоставляются продавцами / поставщиками услуг не автоматически, а по надписи типа продукта МПС на самой карте. С 08.01.2020 все новые карты уже выпускаются с надписью Signature.

Нужно перевыпустить карту, чтобы надпись была правильная и все скидки по надписи?

rollo, добрый день. Да.

Перевыпуск бесплатный? Через гарячую линию можно заказать?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:22

  joik написав:Вопрос к офпреду.
15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил.
Там сумма порядка 2 081 грн
Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?

как свои висят. по балансу карты не видно разве?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:24

  vitaliy1111 написав:Перевыпуск бесплатный? Через гарячую линию можно заказать?

vitaliy1111, добрый день. Бесплатный. Горячая линия перевыпустит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:36

  mephala написав:
  joik написав:Вопрос к офпреду.
15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил.
Там сумма порядка 2 081 грн
Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?

как свои висят. по балансу карты не видно разве?

Так вот по выписке КК Максимум есть только кредитный лимит, то есть ихние деньги
joik
 
Повідомлень: 145
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:02

  joik написав:Вопрос к офпреду.
15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил.
Там сумма порядка 2 081 грн
Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?

joik, добрый день. В МАБ в графе "Общий баланс" будет отображаться сумма собственных средств без минуса.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7949
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 686 раз.
 
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  #<1 ... 8070807180728073
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