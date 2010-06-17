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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8070807180728073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:02

Вопрос к офпреду.
15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил.
Там сумма порядка 2 081 грн
Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:12

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:Travel на Visa Platinum имеет все преимущества Signature (страховки, все аэропортовые сервисы и т.д ), кроме скидок, которые предоставляются продавцами / поставщиками услуг не автоматически, а по надписи типа продукта МПС на самой карте. С 08.01.2020 все новые карты уже выпускаются с надписью Signature.

Нужно перевыпустить карту, чтобы надпись была правильная и все скидки по надписи?

rollo, добрый день. Да.

Перевыпуск бесплатный? Через гарячую линию можно заказать?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:22

  joik написав:Вопрос к офпреду.
15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил.
Там сумма порядка 2 081 грн
Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?

как свои висят. по балансу карты не видно разве?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:24

  vitaliy1111 написав:Перевыпуск бесплатный? Через гарячую линию можно заказать?

vitaliy1111, добрый день. Бесплатный. Горячая линия перевыпустит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:36

  mephala написав:
  joik написав:Вопрос к офпреду.
15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил.
Там сумма порядка 2 081 грн
Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?

как свои висят. по балансу карты не видно разве?

Так вот по выписке КК Максимум есть только кредитный лимит, то есть ихние деньги
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:02

  joik написав:Вопрос к офпреду.
15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил.
Там сумма порядка 2 081 грн
Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?

joik, добрый день. В МАБ в графе "Общий баланс" будет отображаться сумма собственных средств без минуса.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:44

Подскажите орехи по декабрьской акции VISA 5% за продукты когда начислят?
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:56

  yuluk написав:Подскажите орехи по декабрьской акции VISA 5% за продукты когда начислят?

yuluk, добрый день. Выплату организатор обязан осуществить на бонусный счет Cash'U на протяжении 14 рабочих дней с момента окончания акции.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:58

  J написав:
  stryzhko написав:
proftpd66 написав: А если просто обмен валют , то без ограничений до 300к?

В рекламі взагалі без обмежень максимальної суми, хоча на практиці звичайно можливі "сюрпризи".

а запросы у местного финмона крайне неадекватные


  proftpd66 написав:
запросы при выводе средств (и/или при пополнении средства) ИЛИ при валютно обмене, так же, будут запросы?


UP!

Еще данные есть?
Какую операцию вы делали снятие/пополнение? Какая суммы была на карте?

если пополнить маленькими суммами?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:11

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Вопрос к офпреду.
15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил.
Там сумма порядка 2 081 грн
Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?

joik, добрый день. В МАБ в графе "Общий баланс" будет отображаться сумма собственных средств без минуса.

Cпасибо за ответ
Извините за дотошность,но в МАБ в Разделе "Общий баланс" большая сума стоит и с минусом. На кредитке таких собственных средств у меня не было. Или вообще запутался,
Но если в МАБе сплюсовать суммы в графах Доступный кредит, Расстрочки, Общий баланс получается сумма больше кредитного лимита. Может это и есть переплаченная сумма?
joik
 
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