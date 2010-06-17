joik написав:Вопрос к офпреду. 15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил. Там сумма порядка 2 081 грн Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?
joik, добрый день. В МАБ в графе "Общий баланс" будет отображаться сумма собственных средств без минуса.
Cпасибо за ответ Извините за дотошность,но в МАБ в Разделе "Общий баланс" большая сума стоит и с минусом. На кредитке таких собственных средств у меня не было. Или вообще запутался, Но если в МАБе сплюсовать суммы в графах Доступный кредит, Расстрочки, Общий баланс получается сумма больше кредитного лимита. Может это и есть переплаченная сумма?
Напишите мне номер счета, смогу все детально подсказать)
Добрый день! Давно не пользовался рассрочками от банка, поэтому возник небольшой вопрос. Карта Максимум, расчетная дата - 18 число. 19.11 совершил покупку на 15000 грн., которую перевел в рассрочку. Первый платеж по рассрочке должен быть 18.01. Если завтра внести на карту указанные 15000 грн. рассрочка будет погашена автоматически или нужно предпринять еще какие-то действия? Заранее благодарен!
Добрый день! Давно не пользовался рассрочками от банка, поэтому возник небольшой вопрос. Карта Максимум, расчетная дата - 18 число. 19.11 совершил покупку на 15000 грн., которую перевел в рассрочку. Первый платеж по рассрочке должен быть 18.01. Если завтра внести на карту указанные 15000 грн. рассрочка будет погашена автоматически или нужно предпринять еще какие-то действия? Заранее благодарен!
Anadonta, добрый день. Первый платеж будет сформирован 17.01. Вам нужно внести сумму на счет и вручную погасить рассрочку через веб-версию МАБ. Иначе она не погасится и средства останутся на счете. Все это лучше делать в первой половине дня.
Подскажите, как можно отписаться от Вашей рекламной СМС рассылки, Вы уже меня задолбали своим ежедневным спамом, ничего пока не помогает ни поход в отделение, ни звонок на гор. линию, последний раз звонил, не было рассылки пару недель, а сейчас снова начала приходить ежедневно, а то и по пару раз в день ну не хочу я пользоваться вашими картами и кредитами с кэшбэками, не хочу, просто в силу определенного моего прошлого опыта с Альфа Банком оказываетесь самым неадекватным банком в Украине, поэтому я ни хочу с вами иметь дел, может мне просто не везло, но это не значит что надо меня задалбывать ежедневными СМС с рекламой
P.S. свой номер тел отправляю Вам в личку, повлияйте плиз если можете на отключение СМС рекламного спама от банка.
Добрый день! Давно не пользовался рассрочками от банка, поэтому возник небольшой вопрос. Карта Максимум, расчетная дата - 18 число. 19.11 совершил покупку на 15000 грн., которую перевел в рассрочку. Первый платеж по рассрочке должен быть 18.01. Если завтра внести на карту указанные 15000 грн. рассрочка будет погашена автоматически или нужно предпринять еще какие-то действия? Заранее благодарен!
Anadonta, добрый день. Первый платеж будет сформирован 17.01. Вам нужно внести сумму на счет и вручную погасить рассрочку через веб-версию МАБ. Иначе она не погасится и средства останутся на счете. Все это лучше делать в первой половине дня.
Ок, спасибо! Т. е. если завтра около 11.00 деньги будут на счету и я вручную погашу рассрочку никаких комиссий банк не снимет? Правильно?