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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8071807280738074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:05

  joik написав:
  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Вопрос к офпреду.
15 января была РД и погасил на КК Максимум суму большую нежели по выписке истратил.
Там сумма порядка 2 081 грн
Вопрос как можна увидеть куда ушли эти излишки средств?

joik, добрый день. В МАБ в графе "Общий баланс" будет отображаться сумма собственных средств без минуса.

Cпасибо за ответ
Извините за дотошность,но в МАБ в Разделе "Общий баланс" большая сума стоит и с минусом. На кредитке таких собственных средств у меня не было. Или вообще запутался,
Но если в МАБе сплюсовать суммы в графах Доступный кредит, Расстрочки, Общий баланс получается сумма больше кредитного лимита. Может это и есть переплаченная сумма?

Напишите мне номер счета, смогу все детально подсказать)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:10

To Alfa_Bank

Добрый день!
Давно не пользовался рассрочками от банка, поэтому возник небольшой вопрос. Карта Максимум, расчетная дата - 18 число.
19.11 совершил покупку на 15000 грн., которую перевел в рассрочку. Первый платеж по рассрочке должен быть 18.01. Если завтра внести на карту указанные 15000 грн. рассрочка будет погашена автоматически или нужно предпринять еще какие-то действия?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:13

  Anadonta написав:To Alfa_Bank

Добрый день!
Давно не пользовался рассрочками от банка, поэтому возник небольшой вопрос. Карта Максимум, расчетная дата - 18 число.
19.11 совершил покупку на 15000 грн., которую перевел в рассрочку. Первый платеж по рассрочке должен быть 18.01. Если завтра внести на карту указанные 15000 грн. рассрочка будет погашена автоматически или нужно предпринять еще какие-то действия?
Заранее благодарен!

Anadonta, добрый день. Первый платеж будет сформирован 17.01. Вам нужно внести сумму на счет и вручную погасить рассрочку через веб-версию МАБ. Иначе она не погасится и средства останутся на счете. Все это лучше делать в первой половине дня.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:26

Re: Альфа-Банк

Ув. Alfa_Bank

Подскажите, как можно отписаться от Вашей рекламной СМС рассылки, Вы уже меня задолбали своим ежедневным спамом, ничего пока не помогает ни поход в отделение, ни звонок на гор. линию, последний раз звонил, не было рассылки пару недель, а сейчас снова начала приходить ежедневно, а то и по пару раз в день :evil: ну не хочу я пользоваться вашими картами и кредитами с кэшбэками, не хочу, просто в силу определенного моего прошлого опыта с Альфа Банком оказываетесь самым неадекватным банком в Украине, поэтому я ни хочу с вами иметь дел, может мне просто не везло, но это не значит что надо меня задалбывать ежедневными СМС с рекламой :?

P.S. свой номер тел отправляю Вам в личку, повлияйте плиз если можете на отключение СМС рекламного спама от банка.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:37

  Alfa_Bank написав:
  Anadonta написав:To Alfa_Bank

Добрый день!
Давно не пользовался рассрочками от банка, поэтому возник небольшой вопрос. Карта Максимум, расчетная дата - 18 число.
19.11 совершил покупку на 15000 грн., которую перевел в рассрочку. Первый платеж по рассрочке должен быть 18.01. Если завтра внести на карту указанные 15000 грн. рассрочка будет погашена автоматически или нужно предпринять еще какие-то действия?
Заранее благодарен!

Anadonta, добрый день. Первый платеж будет сформирован 17.01. Вам нужно внести сумму на счет и вручную погасить рассрочку через веб-версию МАБ. Иначе она не погасится и средства останутся на счете. Все это лучше делать в первой половине дня.


Ок, спасибо!
Т. е. если завтра около 11.00 деньги будут на счету и я вручную погашу рассрочку никаких комиссий банк не снимет? Правильно?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:44

  Михалыч написав:самым неадекватным банком в Украине

Категорически не соглашусь!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:46

Re: Альфа-Банк

  Anadonta написав:если завтра около 11.00 деньги будут на счету и я вручную погашу рассрочку никаких комиссий банк не снимет? Правильно?
Именно так
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:47

Alfa_Bank
В связи с тем, что СЭП-платежи стали онлайн, прошу огласить начало и конец отправки таких платежей в опердни:
1) в другие банки;
2) в пределах банка.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:08

  Flamingo написав:
  Anadonta написав:если завтра около 11.00 деньги будут на счету и я вручную погашу рассрочку никаких комиссий банк не снимет? Правильно?
Именно так


Спасибо!
Интересно, а можно ли погасить сегодня за счет неиспользованной части кредитного лимита?
Anadonta
 
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