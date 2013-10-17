Додано: Чет 16 січ, 2020 15:26

Ув. Alfa_BankПодскажите, как можно отписаться от Вашей рекламной СМС рассылки, Вы уже меня задолбали своим ежедневным спамом, ничего пока не помогает ни поход в отделение, ни звонок на гор. линию, последний раз звонил, не было рассылки пару недель, а сейчас снова начала приходить ежедневно, а то и по пару раз в деньну не хочу я пользоваться вашими картами и кредитами с кэшбэками, не хочу, просто в силу определенного моего прошлого опыта с Альфа Банком оказываетесь самым неадекватным банком в Украине, поэтому я ни хочу с вами иметь дел, может мне просто не везло, но это не значит что надо меня задалбывать ежедневными СМС с рекламойP.S. свой номер тел отправляю Вам в личку, повлияйте плиз если можете на отключение СМС рекламного спама от банка.