Рассрочку нужно было гасить ещё 19.12. Впрочем и сегодня - не поздно.
Тогда завтра - просто гасить задолженность
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:23
Рассрочку нужно было гасить ещё 19.12. Впрочем и сегодня - не поздно.
Тогда завтра - просто гасить задолженность
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:29
здесь не так как в моно или привате. вы сначала должны нажать кнопку в иб - погасить рассрочку, после чего она в тот же день проведется у вас по счету, как будто вы только сделали платеж. и система сама сформирует вам общую задолженность к погашению до рд - она будет красным цветом
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:34
Если погасите рассрочку полностью, то нет.
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:45
Vorlon, добрый день.
1) Все платежи оформлены 17:45- проводятся день в день, платежи после 17:45 - автоматически откладываются для проведения на следующий рабочий день.
2) В зависимости от того, какой счет пополнять (валюта - гривна):
- карточный: до 19:00 онлайн, после 19:00 - на следующий рабочий день.
- текущий: до до 22:45 онлайн, после - на следующий рабочий день.
- счет ФОП/ЮЛ: до 16:45 в тот же день, после - на следующий рабочий день.
- депозиты и кредиты так не пополняются.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 16 січ, 2020 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:05
Alfa_Bank
Спасибо большое за ценную информацию! И вопрос по поводу Сберсчёта - до какого времени его нужно пополнить чтобы зачисление прошло текущим оперднём, а проценты соответственно начали начисляться с завтрашнего дня? Ранее было до 17 часов.
Есть ли разница между WEB и мобильным приложением в данном вопросе?
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