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Альфа-Банк
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:23
Anadonta написав:
Т. е. если завтра около 11.00 деньги будут на счету и я вручную погашу рассрочку никаких комиссий банк не снимет? Правильно?
Рассрочку нужно было гасить ещё 19.12. Впрочем и сегодня - не поздно.
Тогда завтра - просто гасить задолженность
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:29
Anadonta написав: Flamingo написав: Anadonta написав:
если завтра около 11.00 деньги будут на счету и я вручную погашу рассрочку никаких комиссий банк не снимет? Правильно?
Именно так
Спасибо!
Интересно, а можно ли погасить сегодня за счет неиспользованной части кредитного лимита?
здесь не так как в моно или привате. вы сначала должны нажать кнопку в иб - погасить рассрочку, после чего она в тот же день проведется у вас по счету, как будто вы только сделали платеж. и система сама сформирует вам общую задолженность к погашению до рд - она будет красным цветом
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:34
Anadonta написав: Alfa_Bank написав: Anadonta написав:
To Alfa_Bank
Добрый день!
Давно не пользовался рассрочками от банка, поэтому возник небольшой вопрос. Карта Максимум, расчетная дата - 18 число.
19.11 совершил покупку на 15000 грн., которую перевел в рассрочку. Первый платеж по рассрочке должен быть 18.01. Если завтра внести на карту указанные 15000 грн. рассрочка будет погашена автоматически или нужно предпринять еще какие-то действия?
Заранее благодарен!
Anadonta, добрый день. Первый платеж будет сформирован 17.01. Вам нужно внести сумму на счет и вручную погасить рассрочку через веб-версию МАБ. Иначе она не погасится и средства останутся на счете. Все это лучше делать в первой половине дня.
Ок, спасибо!
Т. е. если завтра около 11.00 деньги будут на счету и я вручную погашу рассрочку никаких комиссий банк не снимет? Правильно?
Если погасите рассрочку полностью, то нет.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:45
Vorlon написав:Alfa_Bank
В связи с тем, что СЭП-платежи стали онлайн, прошу огласить начало и конец отправки таких платежей в опердни:
1) в другие банки;
2) в пределах банка.
Vorlon, добрый день.
1) Все платежи оформлены 17:45- проводятся день в день, платежи после 17:45 - автоматически откладываются для проведения на следующий рабочий день.
2) В зависимости от того, какой счет пополнять (валюта - гривна):
- карточный: до 19:00 онлайн, после 19:00 - на следующий рабочий день.
- текущий: до до 22:45 онлайн, после - на следующий рабочий день.
- счет ФОП/ЮЛ: до 16:45 в тот же день, после - на следующий рабочий день.
- депозиты и кредиты так не пополняются.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 16 січ, 2020 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:49
Всем спасибо!
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Anadonta
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:05
Alfa_Bank
Спасибо большое за ценную информацию! И вопрос по поводу Сберсчёта - до какого времени его нужно пополнить чтобы зачисление прошло текущим оперднём, а проценты соответственно начали начисляться с завтрашнего дня? Ранее было до 17 часов.
Есть ли разница между WEB и мобильным приложением в данном вопросе?
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Vorlon
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Додано: Чет 16 січ, 2020 19:22
А когда заработает маб?
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Додано: Чет 16 січ, 2020 19:24
Alfa_Bank написав:
1) Все платежи оформлены 17:45- проводятся день в день, платежи после 17:45 - автоматически откладываются для проведения на следующий рабочий день.
Платеж созданный через АльфаМобайл в 17:29 успешно зашел на депозит в монобанк
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