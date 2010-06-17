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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8073807480758076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:40

  ramaz написав:
  Alfa_Bank написав:1) Все платежи оформлены 17:45- проводятся день в день, платежи после 17:45 - автоматически откладываются для проведения на следующий рабочий день.

Платеж созданный через АльфаМобайл в 17:29 успешно зашел на депозит в монобанк :)

по сепу или по п2п?
mephala
 
Повідомлень: 6303
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:55

  mephala написав:
  ramaz написав:
  Alfa_Bank написав:1) Все платежи оформлены 17:45- проводятся день в день, платежи после 17:45 - автоматически откладываются для проведения на следующий рабочий день.

Платеж созданный через АльфаМобайл в 17:29 успешно зашел на депозит в монобанк :)

по сепу или по п2п?

Так по р2р депо в моне пополнить разве можно? Да еще и платежом созданным в Альфа-мобайле ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлень: 3786
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:07

  _All_ написав:Ув. представитель, ответьте пожалуйста по поводу класса карт Тревел, это платинум или сигнатур? Официально Visa уже давненько на своём кардхолдере (https://cardholderbenefitsonline.com/) определяет Тревелы как Visa Signature Ukraine, при этом банк на карте указывал - платинум, теперь сам банк стал писать на пластике - Signature.
В чём суть вопроса, по сигнатуре при оплате билетов и проживания включается страховка от Визы (которая ещё хоть как-то работает в отличие от...), Signature от Альфа банка это полноценная карта в плане наполнения? месяц назад, когда было написано платинум, и ей были оплачены билеты (в гривне) - поездка попадает под страховку МПС, и есть смысл оплачивать отель в Париже с тревела(в ойро) по вашему курсу для де***? Или страховка МПС будет работать только после перевыпуска пластика с надписью Signatur? Или в Альфа-банке это всё равно работать не будет, хоть Signatur на лбу напиши :D ?

Последний ответ меня в принципе не удивит и не расстроит, за 6 долларов в год полноценный Signatur - это даже неприлично как-то.


Круто, но не смог найти ни единого отзыва об использовании этой страховкой.
Если есть информация поделитесь пожалуйста.
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Alexey_k9
 
Повідомлень: 113
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:08

  Alexey_k9 написав:Круто, но не смог найти ни единого отзыва об использовании этой страховкой.
Если есть информация поделитесь пожалуйста.
А что там делится. Смотрите на сайте визы. Не скажу как по сигначуре, но к примеру по той же инфине в случае если вы оплатили этой картой 50% трат на перелет и проживание по поездке то вы и ваши спутники близкие родственники (кажется до пяти человек) застрахованы визой на эту поездку на 1 Мио USD. Причем страхуется не только здоровье, но и автогражданка. В случае страхового случая надо обращаться на ГЛ визы. По сигначуре думаю просто суммы страховки будут возможно поменьше, а принцип подобный. Как-то так...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3786
З нами з: 20.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 787 раз.
 
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  #<1 ... 8073807480758076
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