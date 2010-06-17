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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8073807480758076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:40

  ramaz написав:
  Alfa_Bank написав:1) Все платежи оформлены 17:45- проводятся день в день, платежи после 17:45 - автоматически откладываются для проведения на следующий рабочий день.

Платеж созданный через АльфаМобайл в 17:29 успешно зашел на депозит в монобанк :)

по сепу или по п2п?
mephala
 
Повідомлень: 6305
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:55

  mephala написав:
  ramaz написав:
  Alfa_Bank написав:1) Все платежи оформлены 17:45- проводятся день в день, платежи после 17:45 - автоматически откладываются для проведения на следующий рабочий день.

Платеж созданный через АльфаМобайл в 17:29 успешно зашел на депозит в монобанк :)

по сепу или по п2п?

Так по р2р депо в моне пополнить разве можно? Да еще и платежом созданным в Альфа-мобайле ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:07

  _All_ написав:Ув. представитель, ответьте пожалуйста по поводу класса карт Тревел, это платинум или сигнатур? Официально Visa уже давненько на своём кардхолдере (https://cardholderbenefitsonline.com/) определяет Тревелы как Visa Signature Ukraine, при этом банк на карте указывал - платинум, теперь сам банк стал писать на пластике - Signature.
В чём суть вопроса, по сигнатуре при оплате билетов и проживания включается страховка от Визы (которая ещё хоть как-то работает в отличие от...), Signature от Альфа банка это полноценная карта в плане наполнения? месяц назад, когда было написано платинум, и ей были оплачены билеты (в гривне) - поездка попадает под страховку МПС, и есть смысл оплачивать отель в Париже с тревела(в ойро) по вашему курсу для де***? Или страховка МПС будет работать только после перевыпуска пластика с надписью Signatur? Или в Альфа-банке это всё равно работать не будет, хоть Signatur на лбу напиши :D ?

Последний ответ меня в принципе не удивит и не расстроит, за 6 долларов в год полноценный Signatur - это даже неприлично как-то.


Круто, но не смог найти ни единого отзыва об использовании этой страховкой.
Если есть информация поделитесь пожалуйста.
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:08

  Alexey_k9 написав:Круто, но не смог найти ни единого отзыва об использовании этой страховкой.
Если есть информация поделитесь пожалуйста.
А что там делится. Смотрите на сайте визы. Не скажу как по сигначуре, но к примеру по той же инфине в случае если вы оплатили этой картой 50% трат на перелет и проживание по поездке то вы и ваши спутники близкие родственники (кажется до пяти человек) застрахованы визой на эту поездку на 1 Мио USD. Причем страхуется не только здоровье, но и автогражданка. В случае страхового случая надо обращаться на ГЛ визы. По сигначуре думаю просто суммы страховки будут возможно поменьше, а принцип подобный. Как-то так...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлень: 3786
З нами з: 20.03.15
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:17

  foxluck написав:Мне включили супер-категорию кэшбека 3 месяца назад. Скоро она закончится. Очень хотелось бы продлить на бОльший срок. Есть ли такая возможность?

foxluck, добрый день. Она предложение действует только три месяца. Если будет возможность продлить, мы сообщим.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8073807480758076
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