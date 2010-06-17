_All_ написав:Ув. представитель, ответьте пожалуйста по поводу класса карт Тревел, это платинум или сигнатур? Официально Visa уже давненько на своём кардхолдере (https://cardholderbenefitsonline.com/) определяет Тревелы как Visa Signature Ukraine, при этом банк на карте указывал - платинум, теперь сам банк стал писать на пластике - Signature. В чём суть вопроса, по сигнатуре при оплате билетов и проживания включается страховка от Визы (которая ещё хоть как-то работает в отличие от...), Signature от Альфа банка это полноценная карта в плане наполнения? месяц назад, когда было написано платинум, и ей были оплачены билеты (в гривне) - поездка попадает под страховку МПС, и есть смысл оплачивать отель в Париже с тревела(в ойро) по вашему курсу для де***? Или страховка МПС будет работать только после перевыпуска пластика с надписью Signatur? Или в Альфа-банке это всё равно работать не будет, хоть Signatur на лбу напиши ?
Последний ответ меня в принципе не удивит и не расстроит, за 6 долларов в год полноценный Signatur - это даже неприлично как-то.
Круто, но не смог найти ни единого отзыва об использовании этой страховкой. Если есть информация поделитесь пожалуйста.
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Alexey_k9 написав:Круто, но не смог найти ни единого отзыва об использовании этой страховкой. Если есть информация поделитесь пожалуйста.
А что там делится. Смотрите на сайте визы. Не скажу как по сигначуре, но к примеру по той же инфине в случае если вы оплатили этой картой 50% трат на перелет и проживание по поездке то вы и ваши спутники близкие родственники (кажется до пяти человек) застрахованы визой на эту поездку на 1 Мио USD. Причем страхуется не только здоровье, но и автогражданка. В случае страхового случая надо обращаться на ГЛ визы. По сигначуре думаю просто суммы страховки будут возможно поменьше, а принцип подобный. Как-то так...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.