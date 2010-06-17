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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:21
Re: Альфа-Банк
Mustbe, Alfa-Bank - дякую!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:27
Vorlon, добрый день. Сейчас зачисление день-в-день проходит при пополнении картой из выпадающего списка до 22:00. Но после 20:30 сервис действительно может не работать. Так что, лучше это делать до 20:00, чтоб у же наверняка
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:33
Alfa_Bank
Для мобильного приложения регламент аналогичный по Сберсчёту?
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 17 січ, 2020 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:40
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