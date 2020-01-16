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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8074807580768077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:21

Re: Альфа-Банк

Mustbe, Alfa-Bank - дякую!
Viteos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:27

  Vorlon написав:Alfa_Bank
На мой вопрос о пополнении Сберсчёта можете ответить? Коллега пишет, что до 22:45 де-юре, но до 20:30 де-факто... :roll:

Vorlon, добрый день. Сейчас зачисление день-в-день проходит при пополнении картой из выпадающего списка до 22:00. Но после 20:30 сервис действительно может не работать. Так что, лучше это делать до 20:00, чтоб у же наверняка :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:33

Alfa_Bank
Для мобильного приложения регламент аналогичный по Сберсчёту?
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 17 січ, 2020 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:40

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Для мобильного приложения регламент аналогичный по Серсчёту?

Условия операции "Пополнить" депозит в Мобайле аналогичны той же операции в МАВ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:42

  Flamingo написав:
  Alexey_k9 написав:Круто, но не смог найти ни единого отзыва об использовании этой страховкой.
Если есть информация поделитесь пожалуйста.
А что там делится. Смотрите на сайте визы. Не скажу как по сигначуре, но к примеру по той же инфине в случае если вы оплатили этой картой 50% трат на перелет и проживание по поездке то вы и ваши спутники близкие родственники (кажется до пяти человек) застрахованы визой на эту поездку на 1 Мио USD. Причем страхуется не только здоровье, но и автогражданка. В случае страхового случая надо обращаться на ГЛ визы. По сигначуре думаю просто суммы страховки будут возможно поменьше, а принцип подобный. Как-то так...


Хотелось бы хотябы один отзыв от того кто обращался к врачу по подобной страховке.

И также виза предоставляет защиту покупок оплаченую картой. Но отзывов тоже 0.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:35

Alfa_Bank

Добрый день!
Скажите, а вы часом не планируете выпустить еще и дебетовую карту Visa Signature, взяв за основу не кол-во и сумму покупок за месяц (эти условия более для кредиток), а наличие вклада от 500 000 грн. сроком от 6 месяцев одной суммой?
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:45

  Аlександр написав:Alfa_Bank

Добрый день!
Скажите, а вы часом не планируете выпустить еще и дебетовую карту Visa Signature, взяв за основу не кол-во и сумму покупок за месяц (эти условия более для кредиток), а наличие вклада от 500 000 грн. сроком от 6 месяцев одной суммой?

Аlександр, добрый день. Пока не планируем.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8074807580768077
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