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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:21
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:33
Alfa_Bank
Для мобильного приложения регламент аналогичный по Сберсчёту?
Востаннє редагувалось Vorlon
в П'ят 17 січ, 2020 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:40
Vorlon написав:Alfa_Bank
Для мобильного приложения регламент аналогичный по Серсчёту?
Условия операции "Пополнить" депозит в Мобайле аналогичны той же операции в МАВ.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:42
Flamingo написав: Alexey_k9 написав:
Круто, но не смог найти ни единого отзыва об использовании этой страховкой.
Если есть информация поделитесь пожалуйста.
А что там делится. Смотрите на сайте визы. Не скажу как по сигначуре, но к примеру по той же инфине в случае если вы оплатили этой картой 50% трат на перелет и проживание по поездке то вы и ваши спутники близкие родственники (кажется до пяти человек) застрахованы визой на эту поездку на 1 Мио USD. Причем страхуется не только здоровье, но и автогражданка. В случае страхового случая надо обращаться на ГЛ визы. По сигначуре думаю просто суммы страховки будут возможно поменьше, а принцип подобный. Как-то так...
Хотелось бы хотябы один отзыв от того кто обращался к врачу по подобной страховке.
И также виза предоставляет защиту покупок оплаченую картой. Но отзывов тоже 0.
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:35
Alfa_Bank
Добрый день!
Скажите, а вы часом не планируете выпустить еще и дебетовую карту Visa Signature, взяв за основу не кол-во и сумму покупок за месяц (эти условия более для кредиток), а наличие вклада от 500 000 грн. сроком от 6 месяцев одной суммой?
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Аlександр
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:45
Аlександр написав:Alfa_Bank
Добрый день!
Скажите, а вы часом не планируете выпустить еще и дебетовую карту Visa Signature
, взяв за основу не кол-во и сумму покупок за месяц (эти условия более для кредиток), а наличие вклада от 500 000 грн. сроком от 6 месяцев
одной суммой?
Аlександр, добрый день. Пока не планируем.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:31
proftpd66 написав: stryzhko написав:
proftpd66 написав: А если просто обмен валют , то без ограничений до 300к?
В рекламі взагалі без обмежень максимальної суми, хоча на практиці звичайно можливі "сюрпризи".
J написав:
а запросы у местного финмона крайне неадекватные
proftpd66 написав:
запросы при выводе средств (и/или при пополнении средства) ИЛИ при валютно обмене, так же, будут запросы?
UP!
Еще данные есть?
Какую операцию вы делали снятие/пополнение? Какая суммы была на карте?
если пополнить маленькими суммами?
UP
Может кто-то еще поделится инфой?
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proftpd66
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:36
Alfa_Bank
Закрыть "Сберегательный" можно в любой момент с выводом неснижаемого?
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ruvex
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:44
ruvex написав:Alfa_Bank
Закрыть "Сберегательный" можно в любой момент с выводом неснижаемого?
ruvex, добрый день. Закрытие депозита в системе MyAlfaBank возможно только в операционное время (понедельник-четверг 9:00 - 16:45 (пятница и предпраздничные дни до 15:45)).
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