Вопросы могут возникнуть от любой суммы в любом банке, в зависимости какой тригер срабоает в конкретном финмоне. Это могут быть деньги от юрлица или чп, частый нал с терминала, много мелких пополнений счета, сума пополнений превысила типовую для клиента и тд и тп.
Перед заводом денег в банк потрудитесь обеспечить их документами. Список документов запросите в отделении, он по идее един для всех.
Вопросы могут возникнуть от любой суммы в любом банке, в зависимости какой тригер срабоает в конкретном финмоне. Это могут быть деньги от юрлица или чп, частый нал с терминала, много мелких пополнений счета, сума пополнений превысила типовую для клиента и тд и тп.
Перед заводом денег в банк потрудитесь обеспечить их документами. Список документов запросите в отделении, он по идее един для всех.
Нет, депо до 200к в моно можно снять и пополнять через кассы. Они фин. мониторят только оперу по картам.
У Аллы год назад пополнил долларовую карту на 3.5к никто ничего не спросит.
Другие говорят что фин мон. в кассе у Аллы при сумме СНЯТИЯ от 50к грн. и из-за этого советовали газом травить в газ мясе.
по этому хотел узнать может быть есть другое новости