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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8075807680778078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:07

  proftpd66 написав:
UP

Может кто-то еще поделится инфой?

Что вы ожидаете в ответ?

Вопросы могут возникнуть от любой суммы в любом банке, в зависимости какой тригер срабоает в конкретном финмоне. Это могут быть деньги от юрлица или чп, частый нал с терминала, много мелких пополнений счета, сума пополнений превысила типовую для клиента и тд и тп.

Перед заводом денег в банк потрудитесь обеспечить их документами.
Список документов запросите в отделении, он по идее един для всех.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:21

  curiousobro написав:
  proftpd66 написав:
UP

Может кто-то еще поделится инфой?

Что вы ожидаете в ответ?

Вопросы могут возникнуть от любой суммы в любом банке, в зависимости какой тригер срабоает в конкретном финмоне. Это могут быть деньги от юрлица или чп, частый нал с терминала, много мелких пополнений счета, сума пополнений превысила типовую для клиента и тд и тп.

Перед заводом денег в банк потрудитесь обеспечить их документами.
Список документов запросите в отделении, он по идее един для всех.



Нет, депо до 200к в моно можно снять и пополнять через кассы. Они фин. мониторят только оперу по картам.

У Аллы год назад пополнил долларовую карту на 3.5к никто ничего не спросит.

Другие говорят что фин мон. в кассе у Аллы при сумме СНЯТИЯ от 50к грн. и из-за этого советовали газом травить в газ мясе.

по этому хотел узнать может быть есть другое новости :!: :idea:
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:22

Re: Альфа-Банк

У всех смс для входа в МАБ не приходят ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:23

Опять слетело доверенное устройство и не приходит пароль для авторизации на Киевстар!!!! Я из-за ушлепка из сб, который эту авторизацию придумал сейчас потеряю 60 грн.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:30

  WachtAmRhein написав:Опять слетело доверенное устройство и не приходит пароль для авторизации на Киевстар!!!! Я из-за ушлепка из сб, который эту авторизацию придумал сейчас потеряю 60 грн.


это Ваш выбор!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:31

uaprofi
С нетерпением ждём когда вы покинете банк.

P.S. У меня слетает раз в месяц при обновлении браузера Firefox. Всё.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:32

кстати кто знает - после закрития всех счетов как бы остаётся доступ в МАБ?
т.е. Альфа и таких людей будет продолжать считать клиентами?
как окончательно ей сказать досвидос?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:39

Зображення


Оцените красоту игры!!! Алла, когда уже у тебя будет что-то подобное???
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:50

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:как окончательно ей сказать досвидос?

Ну совсем окончательно наверное таки очень сложно. Надеюсь вы в курсе, что похоже в дальнейшем вас будет ждать такое - viewtopic.php?p=4843765#p4843765 :twisted:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:06

  WachtAmRhein написав:Опять слетело доверенное устройство и не приходит пароль для авторизации на Киевстар!!!! Я из-за ушлепка из сб, который эту авторизацию придумал сейчас потеряю 60 грн.

На МТС приходит с опозданием 10-15 минут :evil:
Kalgan
 
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