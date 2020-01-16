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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8076807780788079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:37

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Другие говорят что фин мон. в кассе у Аллы при сумме СНЯТИЯ от 50к грн. и из-за этого советовали газом травить в газ мясе.

Тут такая интересна штука - надо понимать КТО говорит и о чём говорит. Если человеку, не, не так - Человеку), кинули на его комфорт пару никак не связанных с ним лиц по 30к. и он тревожным кабанчиком ломанулся в кассу их обналичивать, а там его постигло глубокое разочарование, не надо на такое просто обращать внимание.Банк смотрит на клиента, на уровень карт, на оборот, на периодичность операций, очень не любит обналичивание денег зашедших по безналу от третьих лиц, на постоянные остатки на счетах клиета...А так,понятно, сериал Спящие - мне с моего комфорта 100к. не выдали, а по тарифам ОБЯЗАНЫ, а я ни кому не обязан отсчитаться что это за 100к мне безналом зашли. Казлы, российский банк, рука Кремля и тд.
Из своего опыта могу сказать, максимальная сумма снятия в Альфе за раз была 70к в долларе той весной, последний раз снимал относительно крупную сумму в декабре, 900к. гривен. Очень удивился, если бы меня спросили что это за деньги, я это говорил когда их туда вносил. Несколько лет назад мне крупную сумму в гривнах закидовал человек безналом, я заранее предупредил менеджера что отправитель может в своём городе приехать в любое отделение и письменно указать что это возврат долга и пояснить их происхождение, после согласования с кем-то сказали - не надо.
_All_
 
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