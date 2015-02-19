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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8077807880798080>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:37

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Другие говорят что фин мон. в кассе у Аллы при сумме СНЯТИЯ от 50к грн. и из-за этого советовали газом травить в газ мясе.

Тут такая интересна штука - надо понимать КТО говорит и о чём говорит. Если человеку, не, не так - Человеку), кинули на его комфорт пару никак не связанных с ним лиц по 30к. и он тревожным кабанчиком ломанулся в кассу их обналичивать, а там его постигло глубокое разочарование, не надо на такое просто обращать внимание.Банк смотрит на клиента, на уровень карт, на оборот, на периодичность операций, очень не любит обналичивание денег зашедших по безналу от третьих лиц, на постоянные остатки на счетах клиета...А так,понятно, сериал Спящие - мне с моего комфорта 100к. не выдали, а по тарифам ОБЯЗАНЫ, а я ни кому не обязан отсчитаться что это за 100к мне безналом зашли. Казлы, российский банк, рука Кремля и тд.
Из своего опыта могу сказать, максимальная сумма снятия в Альфе за раз была 70к в долларе той весной, последний раз снимал относительно крупную сумму в декабре, 900к. гривен. Очень удивился, если бы меня спросили что это за деньги, я это говорил когда их туда вносил. Несколько лет назад мне крупную сумму в гривнах закидовал человек безналом, я заранее предупредил менеджера что отправитель может в своём городе приехать в любое отделение и письменно указать что это возврат долга и пояснить их происхождение, после согласования с кем-то сказали - не надо.
_All_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:59

  _All_ написав:и он тревожным кабанчиком ломанулся в кассу их обналичивать, а там его постигло глубокое разочарование


теперь к свинорылам добавятся тревожные кабанчики? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:08

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:тревожные кабанчики?


ЄТА ПЯТЬ!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:08

  mephala написав:
  _All_ написав:и он тревожным кабанчиком ломанулся в кассу их обналичивать, а там его постигло глубокое разочарование


теперь к свинорылам добавятся тревожные кабанчики? :mrgreen:

  _All_ написав: российский банк, рука Кремля и тд.

в том то и прикол что глубокое разочарование постигло тревожных кабанчиков только в российских банках :mrgreen:
Востаннє редагувалось J в П'ят 17 січ, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:18

  J написав:
  mephala написав:
  _All_ написав:и он тревожным кабанчиком ломанулся в кассу их обналичивать, а там его постигло глубокое разочарование


теперь к свинорылам добавятся тревожные кабанчики? :mrgreen:

  _All_ написав: российский банк, рука Кремля и тд.

в том то и прикол что глубокое разочарование постигло кабанчиков только в российских банках :mrgreen:
вы не правы,корня в проколах нету,так как далеко не российский Хрещатик поимел через НБУ и Фонд очень крупных клиентов,а лет 10 назад так поступил с Родовидом,УкрГАЗ и Киев
никому не верю
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:45

Лагун, Бахматюк, Коломойский - с этими фамилиями лично у меня до конца жизни будет ассоциироваться банковская система Украины. А рос.банки вроде как украинским вкладчикам много горя не принесли, и беспредел как в Привате времён Игоря Валерьевича им и не снился."Закон написан для лохов, а долги отдают только трусы." ИВК.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:50

_All_
а в яку категорію віднесете бабу лєру, рожкову, кубіва і інших нбу-шніків?
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:04

73 процента славянской страны голосует понимая что они будут для элиты просто гоями, баба Лера это невинный ангел в свете этого, зачем тут какие-то категории. Я просто к тому что рос. банки не самое страшное зло и никого они особо не кидали. ВТБ-так кто там попал? Проминвест? туда же, может я чего то не знаю, возможно...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:49

  greenozon написав:
  mephala написав:тревожные кабанчики?


ЄТА ПЯТЬ!!!
новий укр.мем 2020 року!

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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:51

имелось ввиду что финмониторинг наежает на тревожных кабанчиков только в рос.банках, ну а свинорылов щемят во всех банках
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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