В кассу ломится, а в потной лапке комфорт зажал))) Бапки уже 20 минут как пришли. Надо торопиться - кинуть могут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:03
Додано: Суб 18 січ, 2020 01:24
брал талончик (на счету пару гривен)
пополнял через приложуху 2раза по 15К
снимал через пару минут в кассе 30К
а смысл ещё в этих картах какой? (процента нет, кэшбек 0.4%)
смысл шото там держать? это просто экономически не целесообразно.
и шо зря каждый месяц по 12 раз телефон приходилось пополнял на 1 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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