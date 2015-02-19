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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8077807880798080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:03

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:
  mephala написав:тревожные кабанчики?


ЄТА ПЯТЬ!!!
новий укр.мем 2020 року!

Зображення

В кассу ломится, а в потной лапке комфорт зажал))) Бапки уже 20 минут как пришли. Надо торопиться - кинуть могут.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:24

брал талончик (на счету пару гривен)
пополнял через приложуху 2раза по 15К
снимал через пару минут в кассе 30К
а смысл ещё в этих картах какой? (процента нет, кэшбек 0.4%)
смысл шото там держать? это просто экономически не целесообразно.
и шо зря каждый месяц по 12 раз телефон приходилось пополнял на 1 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлень: 3521
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  #<1 ... 8077807880798080
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