В кассу ломится, а в потной лапке комфорт зажал))) Бапки уже 20 минут как пришли. Надо торопиться - кинуть могут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:03
Додано: Суб 18 січ, 2020 01:24
брал талончик (на счету пару гривен)
пополнял через приложуху 2раза по 15К
снимал через пару минут в кассе 30К
а смысл ещё в этих картах какой? (процента нет, кэшбек 0.4%)
смысл шото там держать? это просто экономически не целесообразно.
и шо зря каждый месяц по 12 раз телефон приходилось пополнял на 1 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:54
Редактирование шаблона.
Какой идиот убрал из "Редактирование шаблона платежа" возможность редактировать хоть какое-нибудь поле, кроме "Название"???!!!
Какой идиот не вставил в "Создание платежа по IBAN другого банка" по шаблону возможность редактировать хоть какое-нибудь поле, кроме "Сумма в UAH"???!!! Ну в назначении платежа же надо менять пару букв время от времени!!! Неужели это в голову не приходит???!!!
Ведь раньше-то это было! Только портить и могут, что было хорошо сделано!
Возвращайте назад как было!
Додано: Нед 19 січ, 2020 20:05
Согласен по шаблонам. Плачу коммуналку и надо менять поле для указания текущего периода. Верните возможность перед оплатой редактировать поле шаблона
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:40
Re: Альфа-Банк
Альфа платит рукожопым за такой софт и его обновление или сама придумывает возможности ухудшения? Смс которые приходят в произвольном порядке или не приходят вообще, шаблоны iban-ые без возможности редактировать хоть что-то, отсутствие шаблонов через приложение и прочие плюшки. Не пробовали этим програмерам уши в двери зажать? Или это ваш план развития?
$$$$$$$$$
Додано: Пон 20 січ, 2020 01:13
неужели Вы думаете что это случайности?
З.Ы.
"Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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